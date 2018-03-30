ГПУ викликала Холодницького на допит. Він каже: дізнався з телевізора

Генеральна прокуратура викликала на допит керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького.

Про це сказав 30 березня в ефірі телеканалу "112 Україна" речник Генпрокуратури Андрій Лисенко.

"Сьогодні Назар Холодницький був запрошений на 10-ту годину на допит у якості свідка до департаменту з розслідування особливо важливих справ в сфері економіки ГПУ. Але він не з'явився", – сказав Лисенко.

Він підтвердив, що в Холодницького в рамках слідчих дій мали відібрати зразок його голосу для проведення відповідної експертизи.

Лисенко нагадав, що прокурора можуть притягнути до дисциплінарної відповідальності у порядку дисциплінарного провадження, згідно з ч.1 ст. 43 закону про прокуратуру та перерахував можливі підстави:

"Невиконання чи неналежне виконання службових обов'язків, розголошення таємниці, що охороняється законом, що стала відома під час виконання повноважень. Також вчинення дій, що порочать звання прокурора і можуть викликати сумнів у його об'єктивності, грубе порушення правил прокурорської етики, втручання у діяльність інших службових осіб в тому числі й шляхом публічних висловлювань стосовно їх рішень".

Лисенко зазначає, що в рамках кримінального провадження, яке розслідується НАБУ спільно з ГПУ, за здобутими в ході слідства фактами до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів за підписами генерального прокурора Юрія Луценка та директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника направлені дисциплінарні скарги про вчинення керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назаром Холодницьким дисциплінарних проступків.

Водночас сам Холодницький сказав "Українській правді", що дізнався про виклик на допит зі ЗМІ.

"Про допит дізнався з ефіру телебачення", – сказав він.

Керівник САП зазначив, що перебуває на робочому місці, проводить наради з детективами НАБУ та прокурорами САП.

Холодницький зазначив, що з понеділка сам зв'яжеться із Генпрокуратурою для сприяння у можливих слідчих діях, якщо такі мають проводитися.

Як повідомлялося, в кабінеті глави САП Холодницького була встановлена ​​"прослушка". "Жучки" нібито були прикріплені до стінки акваріума. З’ясувалося, що справу стосовно Холодницького веде ГПУ із застосуванням обладнання НАБУ.

У свою чергу директор НАБУ Артем Ситник назвав спотвореною інформацію про негласне прослуховування в кабінеті Холодницького.

Водночас пізніше директор Антикорупційного бюро визнав співпрацю його відомства і ГПУ у справі проти керівника САП.

Холодницький застеріг, що записи, які приховано велися у його кабінеті, можуть бути використані для спекуляцій проти нього, але наголосив, що про його відставку не йдеться.

Більше про прослуховування у Холодницького читайте у матеріалі УП:Шпигунські ігри, або "Жучки" в кабінеті Холодницького