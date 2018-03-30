ГПУ вызвала Холодницкого на допрос. Он говорит: узнал из телевизора

Генеральная прокуратура вызвала на допрос руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого.



Об этом сказал 30 марта в эфире телеканала "112 Украина" пресс-секретарь Генпрокуратуры Андрей Лысенко.



"Сегодня Назар Холодницкий был приглашен на 10 часов на допрос в качестве свидетеля в департамент по расследованию особо важных дел в сфере экономики ГПУ. Но он не явился", – сказал Лысенко.



Он подтвердил, что у Холодницкого в рамках следственных действий должны были отобрать образец его голоса для проведения соответствующей экспертизы.



Лысенко напомнил, что прокурора могут привлечь к дисциплинарной ответственности в порядке дисциплинарного производства, согласно ч.1 ст. 43 закона о прокуратуре и перечислил возможные основания:



"Невыполнение или ненадлежащее выполнение служебных обязанностей, разглашение тайны, охраняемой законом, которая стала известна во время исполнения полномочий. Также совершение действий, порочащих звание прокурора, которые могут вызвать сомнение в его объективности, грубое нарушение правил прокурорской этики, вмешательство в деятельность других должностных лиц, в том числе и путем публичных высказываний относительно их решений".

Лысенко отмечает, что в рамках уголовного производства, которое расследуется НАБУ совместно с ГПУ, по добытым в ходе следствия фактам в квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров за подписями генерального прокурора Юрия Луценко и директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника направлены дисциплинарные жалобы о совершении руководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назаром Холодницким дисциплинарных проступков.



В то же время сам Холодницкий сказал "Украинской правде", что узнал о вызове на допрос из СМИ.



"О допросе узнал из эфира телевидения", - сказал он.



Руководитель САП отметил, что находится на рабочем месте, проводит совещания с детективами НАБУ и прокурорами САП.



Холодницкий отметил, что с понедельника сам свяжется с Генпрокуратурой для содействия в возможных следственных действиях, если такие должны проводиться.

Как сообщалось, в кабинете главы САП Холодницкого была установлена ​​"прослушка". "Жучки" якобы были прикреплены к стенке аквариума. Выяснилось, что дело в отношении Холодницкого ведет ГПУ с применением оборудования НАБУ.

В свою очередь директор НАБУ Артем Сытник назвал искаженной информацию о негласном прослушивании в кабинете Холодницкого.

Вместе с тем позже директор Антикоррупционного бюро признал сотрудничество его ведомства и ГПУ по делу против руководителя САП.

Холодницкий предостерег, что записи, которые скрыто велись в его кабинете, могут быть использованы для спекуляций против него, но подчеркнул, что о его отставке не речь идет.

Больше о прослушке у Холодницкого читайте в материале: "Шпионские игры, или "Жучки" в кабинете Холодницкого".