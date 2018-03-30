Голова САП відкинув закиди щодо "зливу" інформації меру Одеси
Голова Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький заявив, що зможе довести свою невинуватість щодо допомоги меру Одеси Геннадію Труханову, який підозрюється у розкраданні коштів громади.
Про це він повідомив журналістам у п'ятницю.
"Я буду наполягати, під час розгляду цієї дисциплінарної скарги, на оприлюдненні всіх тих записів, на яких ґрунтуються ці закиди", - сказав Холодницький.
Він наголосив, що тричі "перепідписував підозри" у справі Труханова через допущені в них недоліки.
"Нагадаю, під підозрою Труханову стоїть мій особистий підпис", - додав очільник спецпрокуратури.
Він наполягає, щоб під час розслідування цього випадку дослідили не тільки "всю розмову цілком" про Труханова, яку записав "жучок" у кабінеті голови САП, але і дії, що були вчинені після розмови.
"Якщо ти зі злості кажеш, що когось прибив би, то це ж не означає, що є замах на вбивство!" - навів приклад Холодницький, натякаючи, що не завжди сказане свідчить про злочинні наміри.
Він запевнив, що обов'язково доведе свою невинуватість Кваліфікаційно-дисциплінарній комісії прокурорів, але тільки в тому випадку, якщо будуть демонструвати не шматки розмов і вихоплені з контексту слова, а всі розмови цілком і дії САП після цього.
Як повідомлялося, директор Антикорупційного бюро Артем Ситник каже, що підставою для порушення кримінального провадження щодо Холодницького став "злив" інформації фігурантам справи про розкрадання в мерії Одеси.
23 жовтня 2017 року НАБУ після обшуку винесло з квартири мера Одеси Труханова два опечатаних пакети з документами.
13 лютого 2018 року в НАБУ підтвердили оголошення підозри Труханову й трьом посадовцям мерії Одеси за статтею про привласнення майна. На думку слідства, їхня злочинна схема завдала державі 185 млн грн збитків.
Генеральний прокурор Юрій Луценко попросив Квалифікаційно-дисциплінарну комісію прокурорів розглянути зняття з посади керівника Спеціальної антикорупційної прокуратури Назара Холодницького.
В кабінеті глави САП Холодницького була встановлена "прослушка". "Жучки" нібито були прикріплені до стінки акваріума. З’ясувалося, що справу стосовно Холодницького веде ГПУ із застосуванням обладнання НАБУ.
Холодницький застеріг, що записи, які приховано велися у його кабінеті, можуть бути використані для спекуляцій проти нього, але наголосив, що про його відставку не йдеться.
Більше про прослуховування у Холодницького читайте у матеріалі УП: Шпигунські ігри, або "Жучки" в кабінеті Холодницького
Євген Кізілов, УП