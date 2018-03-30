Голова САП відкинув закиди щодо "зливу" інформації меру Одеси

Голова Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький заявив, що зможе довести свою невинуватість щодо допомоги меру Одеси Геннадію Труханову, який підозрюється у розкраданні коштів громади.

Про це він повідомив журналістам у п'ятницю.

"Я буду наполягати, під час розгляду цієї дисциплінарної скарги, на оприлюдненні всіх тих записів, на яких ґрунтуються ці закиди", - сказав Холодницький.

Він наголосив, що тричі "перепідписував підозри" у справі Труханова через допущені в них недоліки.

"Нагадаю, під підозрою Труханову стоїть мій особистий підпис", - додав очільник спецпрокуратури.

Він наполягає, щоб під час розслідування цього випадку дослідили не тільки "всю розмову цілком" про Труханова, яку записав "жучок" у кабінеті голови САП, але і дії, що були вчинені після розмови.

"Якщо ти зі злості кажеш, що когось прибив би, то це ж не означає, що є замах на вбивство!" - навів приклад Холодницький, натякаючи, що не завжди сказане свідчить про злочинні наміри.

Він запевнив, що обов'язково доведе свою невинуватість Кваліфікаційно-дисциплінарній комісії прокурорів, але тільки в тому випадку, якщо будуть демонструвати не шматки розмов і вихоплені з контексту слова, а всі розмови цілком і дії САП після цього.

Як повідомлялося, директор Антикорупційного бюро Артем Ситник каже, що підставою для порушення кримінального провадження щодо Холодницького став "злив" інформації фігурантам справи про розкрадання в мерії Одеси.

23 жовтня 2017 року НАБУ після обшуку винесло з квартири мера Одеси Труханова два опечатаних пакети з документами.



13 лютого 2018 року в НАБУ підтвердили оголошення підозри Труханову й трьом посадовцям мерії Одеси за статтею про привласнення майна. На думку слідства, їхня злочинна схема завдала державі 185 млн грн збитків.

Генеральний прокурор Юрій Луценко попросив Квалифікаційно-дисциплінарну комісію прокурорів розглянути зняття з посади керівника Спеціальної антикорупційної прокуратури Назара Холодницького.

В кабінеті глави САП Холодницького була встановлена ​​"прослушка". "Жучки" нібито були прикріплені до стінки акваріума. З’ясувалося, що справу стосовно Холодницького веде ГПУ із застосуванням обладнання НАБУ.

Холодницький застеріг, що записи, які приховано велися у його кабінеті, можуть бути використані для спекуляцій проти нього, але наголосив, що про його відставку не йдеться.

Більше про прослуховування у Холодницького читайте у матеріалі УП: Шпигунські ігри, або "Жучки" в кабінеті Холодницького

Євген Кізілов, УП