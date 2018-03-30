Ситник заявляє, що Холодницький "зливав" інформацію Труханову
Директор Антикорупційного бюро Артем Ситник каже, що підставою для порушення кримінального провадження щодо керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницька став "злив" інформації фігурантам справи про розкрадання в мерії Одеси.
Про це він заявив в інтерв'ю виданню "Дзеркало тижня", оприлюдненому 30 березня.
За словами Ситника "не так давно агентство отримало в одній зі справ абсолютно конкретну інформацію, яка підтвердила найгірші підозри НАБУ".
"Ми отримали інформацію у справі про розкрадання в одеській мерії і зрозуміли, що пускати ситуацію на самоплив неприпустимо. Як з'ясувалося згодом, приблизно в той же час аналогічні сигнали щодо керівника САП отримували й наші колеги з Генеральної прокуратури", – заявив глава НАБУ.
"Наприклад, справа про розкрадання в одеській мерії. Коли детективи НАБУ приїхали до Одеси з обшуками, з'ясувалося, що фігуранти дуже швидко й організовано роз'їхалися, а окремі особи сиділи за кордоном майже два місяці, дистанційно "вирішуючи питання" з судами", – повідав Ситник.
Він заявив, що у НАБУ є вагомі підстави припускати "злив" інформації фігурантам з боку керівника САП, "який, як з'ясувалося, знав про їх переміщення інформацію, якою слідство не володіло".
За інформацією джерел "Української правди" в правоохоронних органах, мер Одеси Геннадій Труханов поїхав з України тоді, коли у нього повинен був проводитися обшук.
У свою чергу, джерела УП в САП повідомляли, що саме НАБУ тягнуло з передачею клопотання про обрання запобіжного заходу Трухановому в день його затримання. Таким чином, Солом'янський суд розглядав цю справу на наступний день.
"Щоб розкрити все це, потрібні були не тільки слова, здогадки або публічні скарги, а конкретні докази. Ми їх отримали, і зараз робимо те, чого вимагає закон", - стверджує Ситник.
Ситник пояснює, що зареєстрували провадження проти Холодницького працівники Генеральної прокуратури.
"Ми не могли таку справу зареєструвати, тому що в НАБУ наглядовим прокурором є саме той, кого це справа безпосередньо стосується. На певному етапі колеги з Генеральної прокуратури запропонували нам об'єднати зусилля, щоб отримати докази. Ми погодилися... Якби ми закрили очі на відомі нам факти, то стали б співучасниками незаконних дій ", - заявив він.
На його думку, в скарзі до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокуратури містяться вагомі підстави для прийняття рішення про звільнення Назара Холодницького з посади керівника САП.
Як відомо, 23 жовтня 2017 року співробітники Національного антикорупційного бюро після обшуку винесли з квартири мера Одеси Труханова два опечатаних пакети з документами.
13 лютого 2018 року в НАБУ підтвердили оголошення підозри Труханову й трьом посадовцям мерії Одеси за статтею про привласнення майна. На думку слідства, їхня злочинна схема завдала державі 185 млн грн збитків.
У 2016 році Одеська міська рада придбала приміщення колишнього заводу "Краян", переплативши, на думку слідства, в понад два рази.
14 лютого Труханова затримали в столичному аеропорту "Бориспіль", хоча мер стверджував, що сам прийшов до НАБУ.
Слідчі стверджують, що перебуваючи майже 2 місяці за кордоном, мер Одеси переховувався від вручення йому підозри.
Спеціалізована антикорупційна прокуратура просила суд арештувати Труханова з альтернативою застави в сумі 50 мільйонів гривень, але Солом'янський суд Києва відпустив Труханова на поруки нардепа від БПП Дмитра Голубова.
Пізніше САП подала апеляцію на рішення суду, але 26 лютого суд відхилив її.