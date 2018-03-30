Глава САП отверг обвинения в "сливе" информации мэру Одессы

Председатель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что сможет доказать свою невиновность касательно помощи мэру Одессы Геннадию Труханову, который подозревается в хищении средств общины.

Об этом он сообщил журналистам в пятницу.

"Я буду настаивать, при рассмотрении этой дисциплинарной жалобы, на обнародовании всех записей, на которых базируются эти обвинения", - сказал Холодницкий.

Он отметил, что трижды "переподписывал подозрения" в деле Труханова из-за допущенных в них недостатках.

"Напомню, под подозрением Труханову стоит моя личная подпись", - добавил глава спецпрокуратуры.

Он настаивает, чтобы во время расследования этого случая исследовали не только "весь разговор целиком" о Труханове, записанный "жучком" в кабинете главы САП, но и действия, которые были совершены после разговора.

"Если ты со злости говоришь, что кого-то прибил бы, то это не значит, что имеет место покушение на убийство!" - привел пример Холодницкий, намекая, что не всегда сказанное свидетельствует о преступных намерениях.

Он заверил, что обязательно докажет свою невиновность Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров, но только в том случае, если будут демонстрировать не куски разговоров и выхваченные из контекста слова, а все разговоры целиком и действия САП после них.

Как сообщалось, директор Антикоррупционного бюро Артем Сытник говорит, что основанием для возбуждения уголовного производства в отношении Холодницкого стал "слив" информации фигурантам дела о хищениях в мэрии Одессы.

23 октября 2017 года сотрудники Национального антикоррупционного бюро после обыска вынесли из квартиры мэра Одессы Труханова два опечатанных пакета с документами.



13 февраля 2018 года в НАБУ подтвердили объявление подозрения Труханову и трем чиновникам мэрии Одессы по статье о присвоении имущества. По мнению следствия, их преступная схема нанесла государству 185 млн грн убытков.

Генпрокурор Юрий Луценко попросил Квалификационно-дисциплинарную комиссию рассмотреть вопрос о снятии с должности руководителя Специальной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого.

В кабинете главы САП Холодницкого была установлена ​​"прослушка". "Жучки" якобы были прикреплены к стенке аквариума. Выяснилось, что дело в отношении Холодницкого ведет ГПУ с применением оборудования НАБУ.

Холодницкий предостерег, что записи, которые скрыто велись в его кабинете, могут быть использованы для спекуляций против него, но подчеркнул, что о его отставке не речь идет.

Больше о прослушке у Холодницкого читайте в материале: "Шпионские игры, или "Жучки" в кабинете Холодницкого".

Евгений Кизилов, УП