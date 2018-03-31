Пожежа у Кемерові: В РФ заарештували інспектора Держбуднагляду

Центральний райсуд м.Кемерово заарештував начальника Інспекції державного будівельного нагляду Кемеровської області Танзілію Комкову, обвинувачену за статтею "зловживання посадовими повноваженнями".

Як повідомляє "Інтерфакс", Комкову заарештовано до 25 травня за ч. 3 ст. 285 КК РФ.

За версією слідства, Комкова не прийняла заходів щодо припинення діяльності "самовільно зведеної будівлі" торгового центру "Зимова вишня" у Кемерові без дозволу на будівництво. Внаслідок цього під час пожежі у ТЦ загинули 64 людини, серед яких понад 40 дітей.

В ході судового засідання представник СК РФ заявив, що Комкова через кілька днів після пожежі полетіла до Москви, щоб відпочити у подруги. За його словами, вона намагалася втекти, не співпрацювала зі слідством.

Комкову затримали у Москві, а у Кемерово доправили примусово.

У свою чергу Комкова заявила, що не ховалася від слідства: 26 березня вона взяла відпустку без утримання та 29 березня полетіла до Москви, щоб звернутися до лікаря через стрес, викликаний трагедією.

Крім того Заводський райсуд Кемерово заарештував до 25 травня Юлію Богданову - гендиректора ВАТ "Кемеровський кондитерський комбінат", який є власником ТЦ "Зимова вишня".

Богдановій інкримінують статтю "порушення вимог пожежної безпеки, що призвело з необережності до смерті двох і більше осіб" (ч.3 ст.219 КК РФ).

За версією слідства, підлеглі Богданової неодноразово повідомляли її про недоліки системи протипожежної безпеки будівлі, але вона не вживала жодних заходів.

Як відомо, пожежа у торговому центрі "Зимова вишня" у Кемеровому сталася 25 березня. За даними МНС РФ, під час пожежі загинули 64 людини, в тому числі 41 дитина, є також госпіталізовані. Також є інформація про зниклих безвісти, але їхня кількість різниться.

У справі про пожежу у ТРЦ затримали п'ятьох осіб.

Президент Росії Володимир Путін вважає причиною пожежі у ТЦ недбалість людей.