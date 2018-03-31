Пожар в Кемерово: В РФ арестовали инспектора Госстройнадзора

988 просмотров
Суббота, 31 марта 2018, 14:20

Центральный райсуд г.Кемерово арестовал начальника Инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилию Комкову, обвиняемую по статье "злоупотребление должностными полномочиями".

Как сообщает "Интерфакс", Комкова арестована до 25 мая по ч. 3 ст. 285 УК РФ.

По версии следствия, Комкова не приняла мер по пресечению деятельности "самовольно возведенного здания" торгового центра "Зимняя вишня" в Кемерово без разрешения на строительство.

В результате этого при пожаре в ТЦ погибли 64 человека, включая более 40 детей.

В ходе судебного заседания представитель СК РФ заявил, что Комкова через несколько дней после пожара улетела в Москву, чтобы отдохнуть у подруги. По его словам, она пыталась скрыться, не сотрудничала со следствием.

Комкова была задержана в Москве, а в Кемерово была доставлена принудительно.

В свою очередь Комкова заявила, что не скрывалась от следствия: 26 марта она взяла отпуск без содержания и 29 марта улетела в Москву, чтобы показаться врачу из-за стресса, вызванного трагедией.

Кроме того Заводский райсуд Кемерово арестовал до 25 мая Юлию Богданову - гендиректора ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат", который является владельцем ТЦ "Зимняя вишня" . 

Богдановой инкриминируют статью "нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц" (ч.3 ст.219 УК РФ). 

По версии следствия, подчиненные Богдановой неоднократно уведомляли ее о недостатках системы противопожарной безопасности здания, но она не принимала никаких мер.

Как известно, пожар в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. По данным МЧС РФ, во время пожара погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок, также есть госпитализированные. Кроме того есть информация о пропавших без вести, но их количество различается.

По делу о пожаре в ТРЦ задержали пять человек.

Президент России Владимир Путин считает причиной пожара в ТЦ небрежность людей.

Темы: Росcия пожар чрезвычайное происшествие
powered by lun.ua
По теме
День, когда кончится война 31 марта 2018, 12:09
В РФ миллиардера из "кремлевского доклада" задержали и допросили по делам о мошенничестве 31 марта 2018, 10:33
Порошенко назвал защитников "Северного потока - 2" сообщниками Москвы 31 марта 2018, 07:39
Все новости
Главные новости
Пограничники: В очередях на въезд в Украину - сотни авто
МВФ требует от Украины пересмотра цены на газ
АТО: Перемирие длилось 10 минут, боевики совершили 32 обстрела
США призвали Украину отменить е-декларирование для общественных активистов
Все новости
мнение

Могут ли быть ровными учитель и ученик?

Музыка

Музыка апреля: лучшие концерты месяца

Музыка

Наша музыка: альбомы, синглы и клипы марта