Пожар в Кемерово: В РФ арестовали инспектора Госстройнадзора

Центральный райсуд г.Кемерово арестовал начальника Инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилию Комкову, обвиняемую по статье "злоупотребление должностными полномочиями".

Как сообщает "Интерфакс", Комкова арестована до 25 мая по ч. 3 ст. 285 УК РФ.

По версии следствия, Комкова не приняла мер по пресечению деятельности "самовольно возведенного здания" торгового центра "Зимняя вишня" в Кемерово без разрешения на строительство.

В результате этого при пожаре в ТЦ погибли 64 человека, включая более 40 детей.

В ходе судебного заседания представитель СК РФ заявил, что Комкова через несколько дней после пожара улетела в Москву, чтобы отдохнуть у подруги. По его словам, она пыталась скрыться, не сотрудничала со следствием.

Комкова была задержана в Москве, а в Кемерово была доставлена принудительно.

В свою очередь Комкова заявила, что не скрывалась от следствия: 26 марта она взяла отпуск без содержания и 29 марта улетела в Москву, чтобы показаться врачу из-за стресса, вызванного трагедией.

Кроме того Заводский райсуд Кемерово арестовал до 25 мая Юлию Богданову - гендиректора ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат", который является владельцем ТЦ "Зимняя вишня" .

Богдановой инкриминируют статью "нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц" (ч.3 ст.219 УК РФ).

По версии следствия, подчиненные Богдановой неоднократно уведомляли ее о недостатках системы противопожарной безопасности здания, но она не принимала никаких мер.