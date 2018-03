США і країни Балтії обговорили відсутність у РФ поваги до суверенітету сусідів

Державний секретар США Рекс Тіллерсон обговорив із колегами з Балтійських країн шляхи протидії російській загрозі.

Про це з посиланням на Державний департамент США повідомляє Радіо Свобода.

Четверо союзників НАТО – США, Естонія, Латвія і Литва – "погодилися поглибити співпрацю, щоб протидіяти дезінформаційним зусиллям Росії і шкідливій кібердіяльності", йдеться в повідомленні Держдепартаменту.

Тіллерсон і балтійські міністри "обговорили стратегії подолання загрози, яку Росія становить для європейської безпеки, а також відсутність у Росії поваги до суверенітету і територіальної цілісності своїх сусідів".

Sec. Tillerson had a terrific discussion with #Latvia’s FM @edgarsrinkevics, #Lithuania’s FM @LinkeviciusL, and #Estonia’s FM @svenmikser Monday. The @NATO allies discussed strategies to address threat #Russia poses to European security and concerns about Russian disinformation. pic.twitter.com/sqlYeadLDb