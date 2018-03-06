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США і країни Балтії обговорили відсутність у РФ поваги до суверенітету сусідів

Вівторок, 6 березня 2018, 23:23

Державний секретар США Рекс Тіллерсон обговорив із колегами з Балтійських країн шляхи протидії російській загрозі.

Про це з посиланням на Державний департамент США повідомляє Радіо Свобода.

Четверо союзників НАТО – США, Естонія, Латвія і Литва – "погодилися поглибити співпрацю, щоб протидіяти дезінформаційним зусиллям Росії і шкідливій кібердіяльності", йдеться в повідомленні Держдепартаменту.

Тіллерсон і балтійські міністри "обговорили стратегії подолання загрози, яку Росія становить для європейської безпеки, а також відсутність у Росії поваги до суверенітету і територіальної цілісності своїх сусідів".

Державний департамент також заявив, що сторони обговорили балтійський саміт, який президент США Дональд Трамп прийматиме у Вашингтоні 3 квітня.

У Білому домі раніше заявляли, що зустріч Трампа з президентами Естонії, Латвії і Литви "закладе фундамент для чергового століття міцних зв’язків між США і трьома важливими союзниками".

Балтійські держави неодноразово висловлювали стурбованість намірами Москви в регіоні, особливо з моменту анексії Росією Криму в березні 2014 року.

Теми: СШАЄвропаРосіяпропагандахакери
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