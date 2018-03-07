США і країни Балтії обговорили відсутність у РФ поваги до суверенітету сусідів
Державний секретар США Рекс Тіллерсон обговорив із колегами з Балтійських країн шляхи протидії російській загрозі.
Про це з посиланням на Державний департамент США повідомляє Радіо Свобода.
Четверо союзників НАТО – США, Естонія, Латвія і Литва – "погодилися поглибити співпрацю, щоб протидіяти дезінформаційним зусиллям Росії і шкідливій кібердіяльності", йдеться в повідомленні Держдепартаменту.
Тіллерсон і балтійські міністри "обговорили стратегії подолання загрози, яку Росія становить для європейської безпеки, а також відсутність у Росії поваги до суверенітету і територіальної цілісності своїх сусідів".
Sec. Tillerson had a terrific discussion with #Latvia’s FM @edgarsrinkevics, #Lithuania’s FM @LinkeviciusL, and #Estonia’s FM @svenmikser Monday. The @NATO allies discussed strategies to address threat #Russia poses to European security and concerns about Russian disinformation. pic.twitter.com/sqlYeadLDb— Heather Nauert (@statedeptspox) March 6, 2018
Державний департамент також заявив, що сторони обговорили балтійський саміт, який президент США Дональд Трамп прийматиме у Вашингтоні 3 квітня.
У Білому домі раніше заявляли, що зустріч Трампа з президентами Естонії, Латвії і Литви "закладе фундамент для чергового століття міцних зв’язків між США і трьома важливими союзниками".
Балтійські держави неодноразово висловлювали стурбованість намірами Москви в регіоні, особливо з моменту анексії Росією Криму в березні 2014 року.