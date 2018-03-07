Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Економіка повернеться на довоєнний рівень за кілька років — МЕРТ

Середа, 7 березня 2018, 14:54

Економіка України повернеться на рівень, що був до окупації Криму і Донбасу, за 3-4 роки.

Про це в інтерв'ю "Укрінформу" повідомив заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Михайло Тітарчук.

За його словами, внаслідок агресії Росії на Донбасі та окупації нею Криму в 2014 році Україні втратила 15,75% ВВП, у 2015 році – ще 9,8%.

У 2016 році, каже урядовець, в Україні відбулася макроекономічна стабілізація, у 2017 році прогнозувався навіть ріст до 3%, але йому завадила блокада ОРДЛО.

"Розуміємо причини – Донбас, тимчасова втрата Автономної Республіки Крим. Але ми прораховували два сценарії, як повернутися хоча б до рівня ВВП 2013 року. В принципі, це можливо у найближчі три-чотири роки. За першим, "бюджетним" сценарієм – у 2021 році, а за другим  – у 2020 році", - каже урядовець.

Він зазначив, що цьому сприятимуть реформи в країні.

"Реформи не можуть у перший рік показати результат, вони мають відкладений у часі ефект – стають відчутними на другий, на третій роки", - каже Тітарчук.

"Українська правда" у Threads

Теми: економікаДонбасКримокупація
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

фотоЗалужний і Умєров з'їздили до Сирського і обговорили план дій

Єврокомісія може вже у середу розморозити 10 млрд євро для Угорщини – ЗМІ

Столичний стоматолог отримав 10 років тюрми за розбій, шахрайство й замахи на вбивство

Терміни відновлення роботи незрозумілі – гендиректор "Київстар"

Усі новини...
економіка
Економічні новини 7 липня: нові маяки для України від МВФ
Київська школа економіки обіцяє допомогти ветеранам розпочати власний бізнес
Новини економіки: рекордні резерви, Дарницький міст у Києві добудували
Останні новини
18:05
Бойко за 2022 рік задекларував мільйони рублів у російському банку
17:57
У США двох учительок звільнили через підробіток на контенті для дорослих
17:56
На Київщині через збій у "Київстарі" не працює система оповіщення про повітряну тривогу
17:52
Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку
17:33
фото25 тисяч книжок для українських бібліотек доправили із Великої Британії
17:24
Уряд погодив призначення 2 голів ОДА
17:17
фотоЗалужний і Умєров з'їздили до Сирського і обговорили план дій
17:14
Вантажівку, яка блокувала "Ягодин-Дорогуськ", прибрали: як домовились про зняття блокади
17:14
фотоУ Росії в дитсадку роздали дітям грамоти з гербом України: у закладі почали перевірку
16:53
У Німеччині оголосили звинувачення 27 учасникам спроби перевороту, зокрема громадянці РФ
Усі новини...
Реклама: