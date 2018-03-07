Економіка повернеться на довоєнний рівень за кілька років — МЕРТ

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Середа, 7 березня 2018, 15:54

Економіка України повернеться на рівень, що був до окупації Криму і Донбасу, за 3-4 роки.

Про це в інтерв'ю "Укрінформу" повідомив заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Михайло Тітарчук.

За його словами, внаслідок агресії Росії на Донбасі та окупації нею Криму в 2014 році Україні втратила 15,75% ВВП, у 2015 році – ще 9,8%.

У 2016 році, каже урядовець, в Україні відбулася макроекономічна стабілізація, у 2017 році прогнозувався навіть ріст до 3%, але йому завадила блокада ОРДЛО.

"Розуміємо причини – Донбас, тимчасова втрата Автономної Республіки Крим. Але ми прораховували два сценарії, як повернутися хоча б до рівня ВВП 2013 року. В принципі, це можливо у найближчі три-чотири роки. За першим, "бюджетним" сценарієм – у 2021 році, а за другим  – у 2020 році", - каже урядовець.

Він зазначив, що цьому сприятимуть реформи в країні.

"Реформи не можуть у перший рік показати результат, вони мають відкладений у часі ефект – стають відчутними на другий, на третій роки", - каже Тітарчук.

Теми: економіка Донбас Крим окупація
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