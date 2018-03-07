Экономика вернется на довоенный уровень через несколько лет — МЭРТ

Экономика Украины вернется на уровень, который был до оккупации Крыма и Донбасса, через 3-4 года.

Об этом в интервью "Укринформу" сообщил заместитель министра экономического развития и торговли Михаил Титарчук.

По его словам, в результате агрессии России на Донбассе и оккупации ею Крыма Украина потеряла в 2014 году 15,75% ВВП, в 2015 - еще 9,8%.

В 2016 году, говорит чиновник, в Украине произошла макроэкономическая стабилизация, в 2017 году прогнозировался даже рост до 3%, но ему помешала блокада ОРДЛО.

"Понимаем причины - Донбасс, временная потеря Автономной Республики Крым. Но мы просчитывали два сценария, как вернуться хотя бы к уровню ВВП 2013 года. В принципе, это возможно в ближайшие три-четыре года. По первому, "бюджетному" сценарию - в 2021 году, а по второму - в 2020 году", - говорит чиновник.

Он отметил, что этому будут способствовать реформы в стране.

"Реформы не могут в первый год показать результат, они имеют отсроченный эффект - становятся ощутимыми на второй, на третий год", - говорит Титарчук.