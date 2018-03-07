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Двом затриманим біля ВР пред'явили підозру – Крищенко

Середа, 7 березня 2018, 18:10

Двом затриманим під час сутичок у наметовому містечку під Верховною Радою повідомили про підозру.

Про це повідомив начальник ГУ Національної поліції в Києві Андрій Крищенко, передає "Інтерфакс-Україна".

"Трьом із затриманих повідомили про підозру щодо подій 27 лютого біля парламенту і у спробі захоплення Жовтневого палацу", - розповів Крищенко.

За його словами, ще один із затриманих був у розшуку, а щодо другого обрали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту через поранення поліцейського під Шевченківським райсудом Києва.

Крищенко уточнив, що підозри пред'явлені за ст.345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) і ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу.

"Слідчі звернулися до суду, найближчим часом підозрюваним буде обрано запобіжний захід", - додав він.

Крім того, Крищенко розповів, що буде проведена експертиза з пошуку ДНК на вилучених у наметовому містечку гранатах. Це потрібно, щоб поліцейські дізналися, "хто тримав їх у руках".

Як відомо, вранці 3 березня біля наметового містечка під Верховною Радою відбулися сутички між поліцією і протестувальниками.

У поліції заявили, що на території табору проводяться слідчі дії за рішенням суду в рамках 2 кримінальних проваджень - одне з них відкрито за фактом спроби захоплення Міжнародного центру культури і мистецтв (Жовтневого палацу), інше – по подіях 27 лютого біля ВР.

Представники поліції демонтували намети біля Верховної Ради.

"До відділків поліції доставлено понад 100 сіб, які чинили спротив співробітниками поліції. Розпочато кримінальне провадження за ст.345 КК  – "Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу", - зазначили у поліції.

Тоді в "Радіо Свобода" заявили про застосування поліцією газового балончика проти їхнього кореспондента Сергія Нужненка. Пізніше в поліції запевнили, що відсторонили співробітника.

Пізніше у МВС розповіли, що вилучені гранати у наметовому містечку біля ВР були бойовими.

"Українська правда" в Threads

Теми: поліціяакції
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