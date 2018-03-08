У Собчак кажуть, що 2014 року до Криму ще можна було їздити

У штабі кандидата в президенти РФ Ксенії Собчак заявили, що 2014 року вона їздила до Криму як журналіст, і тоді не було постанови українського Кабміну про порядок відвідування півострова.

Так представник Собчак Ксенія Чудінова прокоментувала РИА Новости потрапляння кандидата в президенти до бази сайту "Миротворець".

За словами Чудінової, телеведуча їздила до Криму для незалежного репортажу в кінці травня – на початку червня 2014 року, а постанову українського Кабміну про порядок відвідування півострова ухвалили тільки наступного року.

Варто зазначити, що постанову Кабінету міністрів "Про затвердження Порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї" було прийнято 4 червня 2015 року.

Водночас сама Собчак заявила РИА Новости, що досі не отримала відповіді від української влади на запит про відвідування Криму.

"Я надіслала всі документи багато днів тому до міграційної служби України, а також до посольства. Незважаючи на те, що вони заперечують отримання цього факту, ми надіслали це поштою офіційними листами. І відповіді ми не отримали", - сказала Собчак у суботу.

Внесення ж її імені до бази сайту "Миротворець" вона вважає дурістю.

"Це чергова дурість, що її коментувати? Я спробувала зробити все за тією процедурою, яку Україна вважає правильною. Я заявила про те, що я їду з гуманітарною місією, а не з метою агітації, і постаралася це зробити за законом. Замість цього я отримала ось таку дивну відповідь", - сказала Собчак.

Як повідомлялося, Собчак внесли до бази даних сайту "Миротворець" за "свідоме порушення державних кордонів України" при поїздці до Криму в квітні 2014 року.

Нещодавно Ксенія Собчак заявила, що направила до Посольства України лист з проханням поїхати до анексованого Криму.

У посольстві України повідомили, що ніяких звернень від Собчак не отримували.

Прес-секретар Собчак Ксенія Чудінова заявила, що кандидат у президенти планує здійснити поїздку в Крим до виборів і агітувати на півострові не буде.

"Хотіли зустрітися з кримськими татарами і жителями Криму, щоб зрозуміти їхні проблеми, почути їх", - додала прес-секретар Собчак.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін назвав візит кандидата в президенти Росії Ксенії Собчак в анексований Крим "політичною шизофренією".

Він додав, що для того, щоб поспілкуватися з кримськими татарами, треба приїхати до Києва та зустрітися з Меджлісом.

Водночас перший заступник міністра інформполітики Еміне Джапарова не виключила, що Собчак зможе отримати дозвіл на в'їзд до Криму через материкову територію України, якщо особисто подасть документи до Державної міграційної служби.

18 березня – у четверту річницю офіційної анексії Криму – в Росії призначені чергові вибори президента.

Телеведуча Ксенія Собчак позиціонує себе на них як альтернативу Володимиру Путіну, хоча її президентський рейтинг незначний. Собчак визнає незаконним кримський "референдум" 2014 року, але повернути Крим Україні не обіцяє.