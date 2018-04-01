Туск очікує більшої активності Польщі у підтримці України

Польща завжди відстоювала інтереси України на Заході і "було б дуже погано, якби Варшава змарнувала можливість робити це й надалі".

Про це в інтерв’ю польському телеканалу tvn24 заявив президент Європейської ради Дональд Туск.

"Відносини ЄС із Росією є винятково напруженими і тому ми (поляки - ред.) маємо дуже важливі інтереси, які пов'язані з географією. Ще раз повторю: я б очікував на більшу й позитивнішу активність з боку Варшави, оскільки дуже важливо утримати позитивну атмосферу навколо України",- підкреслив Туск.

"Це першочергова справа, але за останні два роки з'явилися запитання щодо політичної підтримки Польщею України", - додав він.

"Польща не може загальмувати в ЄС усі негативні процеси, наприклад, просування в Європі проекту "Північний потік-2", але Варшава повинна бути безумовним лідером у підтримці незалежності України й свого роду політичним опікуном українських інтересів", - наголосив президент Євроради.

Туск зазначив, що його політичною ціллю у Брюсселі є утримання єдності ЄС щодо України й агресії РФ на Донбасі.

Також він зауважив, що багато країн хочуть мати хороші економічні відносини з Росією і не готові за будь-яку ціну йти на загострення з нею. Натомість, його завдання - "зробити усе можливе, аби ЄС діяв як одна зріла політична організація".

"Тому, не було жодних сумнівів, що справа Скрипаля і реакція на неї РФ вимагають солідарності з Великою Британією. Я був приємно вражений масштабами підтримки навіть серед тих політиків, хто донині був дуже приязно налаштований до президента Путіна і Росії",- підкреслив він.

"Світ є настільки складним і повним загроз на глобальному рівні, що єдність ЄС сьогодні має бути як у справах відносин з Росією, так і Китаю чи США", - переконаний Туск.