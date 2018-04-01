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Легалізація лотереї принесе бюджету 5 мільярдів щорічно — Мінфін

Неділя, 1 квітня 2018, 12:46

Лобістські групи блокують спроби Міністерства фінансів запустити законодавче регулювання лотерейного ринку.

Про це заявив глава відомства Олександр Данилюк, повідомляє прес-служба міністерства.

В результаті державний бюджет продовжує втрачати, за оцінками експертів, до 5 млрд грн щорічно.

Він зазначив, що наразі в країні йде активна протидія будь-яким спробам впорядкувати ринок грального бізнесу.

Тим не менш, Мінфін продовжує наполягати на необхідності прийняття комплексного закону.

"Відповідний законопроект вже два роки у Верховній Раді, але досі не розглянуто ...Лобістські групи не дають розглянути в парламенті комплексний урядовий законопроект. Тому що вигідно заробляти мільярди і майже нічого з цього не платити в бюджет. Ігрові контори на кожному кроці - їх більше, ніж аптек", - сказав Данилюк.

"Ми принципово вимагаємо регулювання цієї діяльності, адже азартні ігри мають негативний соціальний ефект. Тому так важливо цей ринок впорядкувати і зробити цивілізованим. Крім того, це мільярди податкових надходжень, які держава втрачає щорічно", - уточнив він.

Данилюк також заявив, що Мінфін продовжить боротися за легалізацію та законодавче регулювання грального бізнесу всіма доступними способами.

Як повідомлялося, українські чиновники в 2015-2018 роках вказали в своїх деклараціях виграші в лотереї і на букмекерських ставках в розмірі 7,874 мільйона гривень.

Детальніше про ситуацію з лотерейним бізнесом та хто за ним стоїть читайте у статті на ЕП.

Економічна правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Мінфін
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