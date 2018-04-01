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Легализация лотереи принесет бюджету 5 миллиардов ежегодно — Минфин

Воскресенье, 1 апреля 2018, 12:46

Лоббистские группы блокируют попытки Министерства финансов запустить законодательное регулирование лотерейного рынка.

Об этом заявил глава ведомства Александр Данилюк, сообщает пресс-служба министерства.

В результате государственный бюджет продолжает терять, по оценкам экспертов, до 5 млрд грн ежегодно.

Он отметил, что сейчас в стране идет активное противодействие любым попыткам упорядочить рынок игорного бизнеса.

Тем не менее Минфин продолжает настаивать на необходимости принятия комплексного закона.

"Соответствующий законопроект уже два года в Верховной Раде, но до сих пор не рассмотрен… Лоббистские группы не дают рассмотреть в парламенте комплексный правительственный законопроект. Потому что выгодно зарабатывать миллиарды и почти ничего из этого не платить в бюджет. Игровые конторы на каждом шагу - их больше, чем аптек", - заявил Данилюк.

"Мы принципиально требуем регулирования этой деятельности, ведь азартные игры имеют негативный социальный эффект. Поэтому так важно этот рынок упорядочить и сделать цивилизованным. Кроме того, это миллиарды налоговых поступлений, которые государство теряет ежегодно", - уточнил он.

Данилюк также заявил, что Минфин продолжит бороться за легализацию и законодательное регулирование игорного бизнеса всеми доступными способами.

Как сообщалось, украинские чиновники в 2015-2018 годах указали в своих декларациях выигрыши в лотереи и на букмекерских ставках в размере 7,874 миллиона гривен.

Подробнее о ситуации с лотерейным бизнесом и кто за ним стоит читайте в статье на ЭП.

Экономическая правда

Темы: Минфин
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