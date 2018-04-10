Капітана "Норда" можуть відпустити будь-якої миті

Капітана керченського судна "Норд" Володимира Горбенка можуть випустити з ІТТ уже до кінця доби 10 квітня – як тільки отримають внесену за нього заставу.

Про це "Українській правді" повідомила речник Прокуратури Криму Тетяна Тихончик.

"Заставу внесли ще, наскільки мені відомо, після суду, що був у п’ятницю. Як тільки ці кошти будуть зараховані на рахунок казначейства, то його можуть відпустити з ІТТ", - сказала Тихончик.

Очікується, що кошти надійдуть 10 квітня.

Разом з тим Тихончик наголосила, що капітан "Норда" як підозрюваний у вчиненні кримінального правопорушення зобов’язаний кожного понеділка з'являтися до слідчого.

"Його місце реєстрації Крим – тому він як громадянин України, бо Крим є невід'ємною територією України, може поїхати додому, але він має щопонеділка з'являтись до слідчого, який знаходиться в Херсоні", - сказала речник прокуратури Криму.

"Якщо він порушить це зобов'язання, то буде вирішуватися питання про оголошення його у розшук з метою затримання", - сказала Тихончик.

25 березня корабель морської охорони українських прикордонників затримав в Азовському морі риболовецьке судно-порушник "Норд" під прапором Російської Федерації.

У ході перевірки встановили, що воно зареєстроване в окупованому Росією Криму.

Затримане судно із командою відконвоювали до порту Бердянська для проведення подальших перевірочних та процесуальних дій.

30 березня суд заарештував судно "Норд" .

2 квітня капітану рибальського судна "Норд" оголосили підозру у вчиненні кримінального правопорушення за статтею "порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї".

6 квітня Херсонський міський суд обрав Горбенку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у розмірі 35 тисяч 240 гривень. Того ж дня заставу внесли.