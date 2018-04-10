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Капитана "Норда" могут отпустить в любой момент

Вторник, 10 апреля 2018, 12:59

Капитана керченского судна "Норд" Владимира Горбенко могут выпустить из изолятора временного содержания уже до конца суток 10 апреля – как только получат внесенный за него залог.

Об этом "Украинской правде" сообщила пресс-секретарь прокуратуры Крыма Татьяна Тихончик.

"Залог внесли еще, насколько мне известно, после суда, который был в пятницу. Как только эти средства будут зачислены на счет казначейства, то его могут выпустить из ИВС", - сказала Тихончик.

Ожидается, что средства поступят 10 апреля.

Вместе с тем Тихончик подчеркнула, что капитан "Норда" в качестве подозреваемого в совершении уголовного преступления обязан каждый понедельник являться к следователю.

"Его место регистрации Крым – поэтому он как гражданин Украины, так как Крым является неотъемлемой территорией Украины, может поехать домой, но он по понедельникам должен являться к следователю, который находится в Херсоне", - сказала пресс-секретарь прокуратуры Крыма.

"Если он нарушит это обязательство, то будет решаться вопрос об объявлении его в розыск с целью задержания", - сказала Тихончик.   

25 марта корабль морской охраны украинских пограничников задержал в Азовском море рыболовецкое судно-нарушитель "Норд" под флагом Российской Федерации.

В ходе проверки установлено, что оно зарегистрировано в оккупированном Россией Крыму. 

Задержанное судно с командой отконвоировали в порт Бердянска для проведения дальнейших проверочных и процессуальных действий.

Сообщалось, что 30 марта суд арестовал судно "Норд".

2 апреля капитану рыболовного судна "Норд" объявили о подозрении в совершении уголовного преступления по статье "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее".

6 апреля Херсонский городской суд избрал Горбенко меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в размере 35 тысяч 240 гривен. В тот же день залог внесли.

Ирина Балачук, УП

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Темы: судКрым
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