Білий дім: Трамп розглядає усі варіанти відповіді на хіматаку в Сирії
Президент США Дональд Трамп і міжнародні союзники розглядають усі можливі варіанти відповіді на застосування хімічної зброї в Сирії.
Про це під час брифінгу у вівторок заявила речниця Білого дому Сара Сандерс, передає "Укрінформ".
"Президент дав чітко зрозуміти. Ми працюємо з нашими партнерами та союзниками, й наша команда з питань нацбезпеки розглядає всі опції", - відповіла Сандерс на питання, як саме Трамп збирається притягти до відповідальності режим Асада.
Вона додала, що не буде обговорювати наперед, що саме "президент може або не може зробити у відповідь на те, що відбувається в Сирії.
Водночас, Держдеп повідомив, що США провели консультації із союзними країнами й обговорили можливу військову відповідь на дії сил Асада.
"США очікують скоординованої відповіді, якою б вона не була", - підкреслила речниця Держдепу Хезер Науерт.
Вона також зазначила, що Вашингтон має власну інформацію щодо застосування отруйного газу у місті Дума (Східна Гута), пише DW.
За її словами, жертвами атаки стали не менше 85 осіб.
"Ми знаємо, що було використано якусь речовину, але ми поки не знаємо, яку саме", - повідомила Науерт.
Загалом з початку року, за даними Держдепу, в країні відбулося 9 нападів із застосуванням хімзброї.
Як повідомлялось, ударна група американських бойових кораблів на чолі з авіаносцем Harry S. Truman 11 квітня залишить базу Норфолк у штаті Вірджинія і вирушить у бік Європи та Близького Сходу.
Росія в Раді безпеки ООН заблокувала проект резолюції США про створення нового механізму розслідування хіматак в Сирії.
Після цього Рада Безпеки ООН відхилила російський варіант резолюції.
У ніч на неділю з'явилися повідомлення про хімічну атаку на Східну Гуту у Сирії, під час якої було використано токсичний газ: внаслідок атаки загинули десятки людей, за деякими даними – до 150 осіб.
Президент США Дональд Трамп назвав президента Сирії Башара Асада твариною після хімічної атаки в Сирії та заявив, що Росія та Іран мають заплатити велику ціну за його підтримку.