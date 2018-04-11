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Белый дом: Трамп рассматривает все варианты ответа на химатаку в Сирии

Среда, 11 апреля 2018, 03:57

Президент США Дональд Трамп и международные союзники рассматривают все возможные варианты ответа на применение химического оружия в Сирии.

Об этом во время брифинга во вторник заявила представитель Белого дома Сара Сандерс, передает "Укринформ".

"Президент дал четко понять. Мы работаем с нашими партнерами и союзниками, и наша команда по вопросам нацбезопасности рассматривает все опции", - ответила Сандерс на вопрос, как Трамп собирается привлечь к ответственности режим Асада.

Она добавила, что не будет обсуждать заранее, что именно "президент может или не может сделать в ответ на то, что происходит в Сирии".

В то же время Госдеп сообщил, что США провели консультации с союзными странами и обсудили возможный военный ответ на действия сил Асада.

"США ожидают скоординированного ответа, какой бы он ни был", - подчеркнула пресс-секретарь Госдепа Хезер Науэрт.

Она также отметила, что Вашингтон имеет собственную информацию относительно применения ядовитого газа в городе Дума (Восточная Гута), пишет DW.

По ее словам, жертвами атаки стали не менее 85 человек.

"Мы знаем, что было использовано какое-то вещество, но мы пока не знаем, какое именно", - сообщила Науэрт.

Всего с начала года, по данным Госдепа, в стране произошло 9 нападений с применением химоружия.

Как сообщалось, ударная группа американских боевых кораблей во главе с авианосцем Harry S. Truman 11 апреля покинет базу Норфолк в штате Вирджиния и отправится в сторону Европы и Ближнего Востока.

Россия в Совете безопасности ООН заблокировала проект резолюции США о создании нового механизма расследования химатак в Сирии.

После этого Совет Безопасности ООН отклонил российский вариант резолюции.

В ночь на воскресенье появились сообщения о химической атаке на Восточную Гуту в Сирии, во время которой был использован токсичный газ: в результате атаки погибли десятки людей, по некоторым данным – до 150 человек.

Президент США Дональд Трамп назвал президента Сирии Башара Асада животным после химической атаки в Сирии и заявил, что Россия и Иран должны заплатить большую цену за его поддержку.

Темы: СШАТрампСирия
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