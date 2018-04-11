Портнову про підозру не повідомляли – СБУ

Першому заступнику голови АП часів Януковича Андрію Портнову не повідомляли про підозру.

Про це йдеться у відповіді слідчого управління СБУ на запит адвоката Портнова, яку останній виклав на своїй сторінці у Facebook.

"За даними Єдиного реєстру досудових розслідувань, станом на 2 квітня 2018 року у кримінальних провадженнях, які розслідуються слідчими органів безпеки, повідомлення про підозру у вчиненні злочинів громадянину Портнову не здійснювалось", - йдеться у відповіді СБУ.

Фото з Facebook портнова

26 березня стало відомо, що СБУ розпочала провадження відносно Портнова за статтею "державна зрада".

За словами народного депутата Андрія Левуса, Портнова важливо притягти до кримінальної відповідальності не тільки тому, що він у минулому сприяв окупації української території, а й тому, що "він і зараз несе загрозу українській незалежності".

У політичній партії "Опозиційний блок" заявили, що вважають переслідуванням з політичних мотивів кримінальне провадження проти Портнова.

Портнов через це подав до суду на СБУ.

Раніше прокуратура Криму перевіряла причетність Портнова до постанови Верховної Ради Криму під час початку окупації півострова.

У 2015 році Генпрокуратура оголосила підозру екс-першому заступнику Адміністрації Януковича Андрію Портнову в тому, що він "незаконно заволодів" своєю викладацькою зарплатою.

Портнова тоді було оголошено в розшук.

У жовтні 2015 року стало відомо, що Суд Європейського союзу, розташований у Люксембурзі, зняв санкції Портнова.

Пізніше Печерський райсуд Києва зобов'язав слідство припинити розшук Портнова.