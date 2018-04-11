Портнову о подозрении не сообщали – СБУ

Первому заместителю главы АП при Януковиче Андрею Портнову не сообщали о подозрении.

Об этом говорится в ответе следственного управления СБУ на запрос адвоката Портнова, который последний выложил на своей странице в Facebook.

"По данным Единого реестра досудебных расследований, по состоянию на 2 апреля 2018 года по уголовным производствам, которые расследуются следователями органов безопасности, сообщение о подозрении в совершении преступлений гражданину Портнову не осуществлялось", - говорится в ответе СБУ.

Фото с Facebook портнова

26 марта стало известно, что СБУ начала производство в отношении Портнова по статье "государственная измена".

По словам народного депутата Андрея Левуса, Портнова важно привлечь к уголовной ответственности не только потому, что он в прошлом способствовал оккупации украинской территории, но и потому, что "он и сейчас несет угрозу украинской независимости".

В политической партии "Оппозиционный блок" заявили, что считают преследованием по политическим мотивам уголовное производство против Портнова.

Сам Портнов в святи с этим подал в суд на СБУ.

Ранее прокуратура Крыма проверяла причастность Портнова к постановлению Верховного Совета Крыма во время начала оккупации полуострова.

В 2015 году Генпрокуратура объявила подозрение Портнову в том, что он "незаконно завладел" своей преподавательской зарплатой.

Портнов тогда был объявлен в розыск.

В конце октября 2015 года Портнов выиграл дело в суде ЕС и добился снятия с себя санкций.

Позже Печерский райсуд Киева обязал следствие прекратить розыск Портнова.