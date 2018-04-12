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У Порошенко отказались назвать точную стоимость вояжа на Мальдивы

Четверг, 12 апреля 2018, 16:37
У Порошенко отказались назвать точную стоимость вояжа на Мальдивы

В администрации президента Петра Порошенко отказались назвать точную стоимость отдыха главы государства на Мальдивах и прокомментировать дважды указанные в декларации "туристические услуги".

На запрос "Украинской правды" с просьбой сообщить общую сумму расходов на рождественский отдых на Мальдивах в АП не ответили.

Семья президента отдыхала на Мальдивах в январе 2018 года

В АП не ответили, почему президент не задекларировал сразу расходы на отдых как изменение имущественного положения, а ждал подачи декларации за 2017 год.

Вопрос о дважды указанных в декларации "туристических услугах" (транспортное средство – очевидно, самолет) на 1,3 и 1,4 миллиона гривен тоже остался без ответа.

В то же время, в АП сообщили, что всю стоимость отдыха Порошенко оплатил в декабре 2017 года.

"В электронной декларации Петра Порошенко за 2017 задекларированы расходы на отдых, к которому относится ваш запрос. Расчеты за перелет и проживание были полностью осуществлены в конце декабря, поэтому они и задекларированы 2017-м годом", - говорится в ответе на запрос.

Подчеркивается, что "средства, которые были потрачены на отдых ... были официально перечислены в безналичной форме с ранее задекларированных собственных счетов с соблюдением банковского и налогового законодательства Украины".

Согласно декларации, Порошенко в 2017 году потратил на туристические услуги около 2,7 миллионов гривен.

Так, в разделе "расходы и сделки" дважды указаны "туристические услуги" на 1,3 миллиона и 1,4 миллиона гривен. В сумме это составляет 2,7 миллиона гривен.

Кроме того, на "услуги проживания" президент потратил 5,5 миллиона гривен.

На "транспортные услуги" – 7,5 миллиона гривен.

Вместе эти три категории составляют 15,76 миллиона гривен.

В декларации отмечается, что все эти расходы осуществлены в Украине. В то же время там не уточнялось, включена ли в декларацию оплата тайной поездки на Мальдивы.

Как сообщала программа "Схемы", президент с 1 по 8 января был на Мальдивах. Порошенко летел на частном самолете вместе с 7 пассажирами. Они, вероятно, не проходили паспортный контроль и летели под подставными именами.

По подсчетам журналистов, президент потратил на отпуск по меньшей мере 500 000 долларов.

Когда это всплыло, в Администрации президента заверили, что глава государства оплатил это путешествие собственными средствами.

Управление государственной охраны не раскрыло, обеспечивали ли его сотрудники охрану Петра Порошенко во время его отдыха на Мальдивских островах с 1 по 8 января.

На пресс-конференции в феврале президент заявил, что пересекал границу во время поездки на Мальдивы по собственному паспорту и фамилии, пройдя регистрацию у пограничников, а все средства, потраченные на самолет и отель, задекларирует в течение трех недель.

30 марта на Банковой заявили, что Мальдивы обошлись президенту дешевле, чем подсчитали журналисты.

Ирина Балачук, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: Порошенкодекларации
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