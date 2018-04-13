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ГПУ впродовж тижня попросить Францію видати організатора "тітушок"

П'ятниця, 13 квітня 2018, 09:54

Генеральна прокуратура України спрямує до Франції документи щодо екстрадиції Армена Саркісяна впродовж найближчого тижня.

Про це речник Генпрокуратури Андрій Лисенко сказав у коментарі каналу "112 Україна".

"За інформацією, яку ми отримали від наших колег з Франції, його затримали під час перевірки документів. Спрацювала система пошуку Інтерполу. Ми подавали запит в Інтерпол стосовно цієї людини – і він спрацював. Французькі колеги затримали його – і повідомили нашим правоохоронцям про затримання", – розповів він.

"Генеральна прокуратура не буде зволікати і дуже швидко підготує пакет документів для екстрадиції Саркісяна в Україну. Після їх отримання Франція має провести ектстрадиційну перевірку. Я так розумію, що французькі колеги теж не будуть зволікати з цим – і ця людина швидко потрапить в Україну", – сказав Лисенко.

Він нагадав, що Саркісяна підозрюють "в організації й створенні "тітушок", які вбивали і завдавали ушкоджень хлопцям, які були на Євромайдані під час Революції гідності".

"Також є інші епізоди в яких він підозрюється: організація вибухів та інших протиправних дій, спрямованих на організацію небезпечних заходів для наших громадян", – додав Лисенко

"Ми очікуємо, що найближчим часом ця людина буде доставлена до України і будуть проведені слідчі дії щодо нього", – заявив речник ГПУ.

Він зазначив, що французькі правоохоронці можуть утримувати Саркісяна до 19 травня.

"Ми не будемо чекати до 19 травня. Найближчими днями, можливо, навіть наступного тижня цей пакет документів для екстрадиції буде доправлено до Франції", – запевнив Лисенко  

Напередодні у Франції Інтерпол затримав Армена Саркісяна, якого українські силові відомства вважають організатором груп "тітушок" під час Революції гідності.

У Генпрокуратурі заявили, що мають 40 днів на підготовку документи для його екстрадиції в Україну, але не зволікатимуть із цим.

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Олена Рощенко, УП
Теми: тітушкиГенпрокуратураФранція
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