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ГПУ в течение недели попросит Францию ​​выдать организатора "титушек"

Пятница, 13 апреля 2018, 09:54

Генеральная прокуратура Украины направит во Францию ​​документы по экстрадиции Армена Саркисяна в течение ближайшей недели.

Об этом пресс-секретарь Генпрокуратуры Андрей Лысенко сказал в комментарии каналу "112 Украина".

"По информации, которую мы получили от наших коллег из Франции, его задержали во время проверки документов. Сработала система поиска Интерпола. Мы подавали запрос в Интерпол относительно этого человека – и он сработал. Французские коллеги задержали его – и сообщили нашим правоохранителям о задержании", – рассказал он.

"Генеральная прокуратура не будет медлить и очень быстро подготовит пакет документов для экстрадиции Саркисяна в Украину. После их получения Франция провести эктстрадиционную проверку. Я так понимаю, что французские коллеги тоже не будут затягивать с этим – и этот человек быстро попадет в Украину", – сказал Лысенко.

Он напомнил, что Саркисяна подозревают "в организации и создании "титушек", которые убивали и наносили повреждений ребятам, которые были на Евромайдане во время Революции достоинства".

"Также есть другие эпизоды, в которых он подозревается: организация взрывов и других противоправных действий, направленных на организацию опасных мероприятий для наших граждан", – добавил Лысенко.

"Мы ожидаем, что в ближайшее время этот человек будет доставлен ​​в Украину и будут проведены следственные действия в отношении него", – заявил пресс-секретарь ГПУ.

Он отметил, что французские правоохранители могут удерживать Саркисяна до 19 мая.

"Мы не будем ждать до 19 мая. В ближайшие дни, возможно, даже на следующей неделе этот пакет документов для экстрадиции будет доставлен во Францию", – заверил Лысенко.

Накануне во Франции Интерпол задержал Армена Саркисяна, которого украинские силовые ведомства считают организатором групп "титушек" во время Революции достоинства.

В Генпрокуратуре заявили, что у них есть 40 дней на подготовку документов для его экстрадиции в Украину, но не будут затягивать с этим.

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Алена Рощенко, УП
Темы: титушкиГенпрокуратураФранция
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