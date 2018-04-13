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РНБО продублює американські санкції наступного тижня – Турчинов

П'ятниця, 13 квітня 2018, 11:06

Рада національної безпеки й оборони України наступного тижня продовжить і посилить санкції проти Росії.

Про це повідомив секретар РНБО Олександр Турчинов, виступаючи на Київському безпековому форумі "Open Ukraine".

"Ми вдячні за санкції, які реалізуються проти Росії – і особливо дуже важливі останні санкції, які вжили США, які досить болісні для Російської Федерації", – зазначив він.

"За дорученням президента наступного тижня відбудеться Рада національної безпеки й оборони, де будуть продовжені санкції, які існують сьогодні проти Російської Федерації, і продубльовані санкції, які вжили Сполучені Штати та інші європейські країни", – повідомив Турчинов.

6 квітня Сполучені Штати Америки запровадили санкції проти російських бізнесменів і чиновників із т.зв. "кремлівського списку".

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Олена Рощенко, УП
Теми: санкціїРНБОТурчиновРосія
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