СНБО продублирует американские санкции на следующей неделе – Турчинов

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Пятница, 13 апреля 2018, 11:06

Совет национальной безопасности и обороны Украины на следующей неделе продолжит и усилит санкции против России.

Об этом сообщил секретарь СНБО Александр Турчинов, выступая на Киевском форуме по безопасности "Open Ukraine".

"Мы благодарны за санкции, которые реализуются против России – и особенно очень важны последние санкции, которые приняли США, которые довольно болезненные для Российской Федерации", – отметил он.

"По поручению президента на следующей неделе состоится Совет национальной безопасности и обороны, где будут продолжены санкции, которые существуют сегодня против Российской Федерации, и продублированы санкции, которые приняли Соединенные Штаты и другие европейские страны", – сообщил Турчинов.

6 апреля Соединенные Штаты Америки ввели санкции против российских бизнесменов и чиновников из т.н. "кремлевского списка".

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Алена Рощенко, УП
Темы: санкции СНБО Турчинов Росcия
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