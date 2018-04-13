СНБО продублирует американские санкции на следующей неделе – Турчинов

Совет национальной безопасности и обороны Украины на следующей неделе продолжит и усилит санкции против России.



Об этом сообщил секретарь СНБО Александр Турчинов, выступая на Киевском форуме по безопасности "Open Ukraine".



"Мы благодарны за санкции, которые реализуются против России – и особенно очень важны последние санкции, которые приняли США, которые довольно болезненные для Российской Федерации", – отметил он.



"По поручению президента на следующей неделе состоится Совет национальной безопасности и обороны, где будут продолжены санкции, которые существуют сегодня против Российской Федерации, и продублированы санкции, которые приняли Соединенные Штаты и другие европейские страны", – сообщил Турчинов.

6 апреля Соединенные Штаты Америки ввели санкции против российских бизнесменов и чиновников из т.н. "кремлевского списка".

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