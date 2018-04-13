Турчинов: Росія готова задіяти проти України 260 тисяч військових

На лінії розмежування та на кордон з Україною притягнули зенітно-ракетні комплекси та стягнули російські війська, до військових дій можуть задіяти 260 тисяч російських військових.

Про це повідомив секретар РНБО Олександр Турчинов, виступаючи на Київському безпековому форумі "Open Ukraine".

Він констатував, що попри "великоднє перемир'я", агресор жодного разу не дотримався режиму тиші та продовжував обстріли українських позицій.

"Ми маємо інформацію від спостерігачів про підтягнення важкого озброєння, артилерії, танків до лінії зіткнення", - сказав Турчинов.

Він повідомив про російське озброєння та військових по всій лінії розмежування, на кримському півострові та на кордоні з Росією, а також уточнив, які саме війська загрожують територіальній цілісності України.

"Продовжується окупація АР Крим і там сконцентрований дуже потужний військовий потенціал: 22 армійський корпус разом з іншими підрозділами Чорноморського флоту та дивізією повітряних сил Росії складає чисельність військових понад 30 тисяч чоловік", - сказав він.

"На півострові розташовані потужні ракетні системи і зенітно-ракетні комплекси С-400, який може вражати літаки в будь-якій точці України, що свідчить про те, що російський агресор готує потужний потенціал в Криму не тільки, щоб захищати там свою присутність", - додав Турчинов.

За його словами, на сході України розташувалися два російські корпуси чисельністю 35 тис. військових та декілька батальйонів тактичних груп.

Він пояснив, що стратегія російського генштабу змінилася.

"Ці два корпуси виконують функцію прикриття і виграшу часу для розгортання основних військових сил Росії на українському кордоні", - сказав секретар РНБО.

"На донецькому оперативному напрямку нам протистоїть 8 російська армія, 150 дивізія цієї армії уже впритул розгорнулась на нашому кордоні і готова до ведення бою. На чорноморсько-азовському 49 армія в другому ешелоні знаходиться 58 армія Північного військового округу Російської Федерації. На півночі над нами нависає 20 армія Західного військового округу", - повідомив він.

Турчинов пояснив, що російські війська готові до застосування та ведення масштабної континентальної війни.

"Проти нашої держави, на сьогодні, можуть бути задіяні порядку 260 тисяч російських військовослужбовців, 3,5 тисяч танків, 11 тисяч броньованих машин, біля 4 тисяч артилерійських систем, понад 1 тисяч реактивних систем залпового вогню", - повідомив секретар РНБО.

Турчинов підкреслив, що Росія порушила умови договору щодо заборону ракет середньої та малої дальності, що загрожує всій Європі.

Також Турчинов заявив, що РНБО наступного тижня продовжить і посилить санкції проти Росії.

За минулу добу, 12 квітня, бойовики 66 разів обстріляли позиції сил АТО – загинув 1 український військовий, ще 1 – отримав поранення.

Великоднє перемир’я, було встановлене на лінії розмежування сторін з опівночі 30 березня.