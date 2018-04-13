Турчинов: Россия готова задействовать против Украины 260 тысяч военных

На линии разграничения и на границу с Украиной привлекли зенитно-ракетные комплексы и взыскали российские войска, к военным действиям могут задействовать 260 тысяч российских военных.

Об этом сообщил секретарь СНБО Александр Турчинов, выступая на Киевском форуме "Open Ukraine".

Он констатировал, что несмотря на "пасхальное перемирие", агрессор ни разу не придерживался режима тишины и продолжал обстрелы украинских позиций.

"Мы располагаем информацией от наблюдателей о подтягивание тяжелого вооружения, артиллерии, танков в линии соприкосновения", - сказал Турчинов.

Он сообщил о российском вооружении и военных по всей линии разграничения на крымском полуострове и на границе с Россией, а также уточнил, какие именно войска угрожают территориальной целостности Украины.

"Продолжается оккупация АР Крым и там сконцентрирован очень мощный военный потенциал - 22 армейский корпус вместе с другими подразделениями Черноморского флота и дивизией воздушных сил России составляет численность военных более 30 тысяч человек", - сказал он.

"На полуострове расположены мощные ракетные системы и зенитно-ракетные комплексы С-400, который может поражать самолеты в любой точке Украины, что свидетельствует о том, что российский агрессор готовит мощный потенциал в Крыму не только, чтобы защищать там свое присутствие", - добавил Турчинов.

По его словам, на востоке Украины расположились два российских корпуса численностью 35 тыс. военных и несколько батальонов тактических групп.

Он пояснил, что стратегия российского генштаба изменилась.

"Эти два корпуса выполняют функцию прикрытия и выигрыша времени для развертывания основных военных сил России на украинской границе", - сказал секретарь СНБО.

"На донецком оперативном направлении нам противостоит 8 русская армия, 150 дивизия этой армии уже вплотную развернулась на нашей границе и готова к ведению боя. На черноморско-азовском 49 армия во втором эшелоне находится 58 армия Северного военного округа Российской Федерации. На севере над нами нависает 20 армия Западного военного округа", - сообщил он.

Турчинов объяснил, что российские войска готовы к применению и ведения масштабной континентальной войны.

"Против нашего государства, на сегодня, могут быть задействованы порядка 260 тысяч российских военнослужащих, 3,5 тысяч танков, 11 тысяч бронированных машин, около 4 тысяч артиллерийских систем, свыше 1 тысячи реактивных систем залпового огня", - сообщил секретарь СНБО.

Турчинов подчеркнул, что Россия нарушила условия договора о запрете ракет средней и малой дальности, которые грозят всей Европе.

Также Турчинов заявил, что СНБО на следующей неделе продолжит и усилит санкции против России.

За прошедшие сутки, 12 апреля, боевики 66 раз обстреляли позиции сил АТО - погиб 1 украинский военный, еще 1 - получил ранения.

Пасхальное перемирие, было установлено на линии разграничения сторон с полуночи 30 марта.