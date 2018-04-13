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Подільський суд відмовився судити голову Держаудиту Гаврилову

П'ятниця, 13 квітня 2018, 17:24

Подільський районний суд Києва відправив справу очільниці Держаудитслужби Лідії Гаврилової до Апеляційного суду столиці через неправильно визначену підсудність.

Про це повідомляє Укрінформ.

"Суд ставить на обговорення питання, що невірно направлено цей обвинувальний акт до Подільського районного суду і тому ставить питання на обговорення про направлення зазначеного кримінального провадження до Апеляційного суду Києва для визначення підсудності", – цитує видання головуючого суддю Павла Отвіновського.

Водночас прокурор САП Віталій Кравець пояснив, що обвинувальний акт було направлено саме до Подільского райсуду відповідно до місця роботи Гаврилової.

"Колегія суддів ухвалила направити обвинувальний акт щодо Гаврилової до Апеляційного суду Києва для визначення підсудності іншому суду", – оголосив суддя.

Раніше повідомлялося, що Спеціальна антикорупційна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно голови Державної аудиторської служби Лідії Гаврилової.

Також повідомлялося, що суд відмовив Спеціальній антикорупційній прокуратурі у задоволенні клопотанні щодо відсторонення від посади голови Державної аудиторської служби Лідії Гаврилової, яку підозрюють у незаконному збагаченні.

25 січня суд обрав для голови Держаудитслужби Лідії Гаврилової запобіжний західу вигляді особистого зобов'язання на 60 діб.

Як відомо, 23 січня детективи Національного антикорупційного бюро під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури повідомили голові Державної аудиторської служби про підозру в незаконному збагаченні в розмірі близько 10 мільйонів гривень та декларуванні недостовірних даних.

Водночас сама Гаврилова стверджує, що вносила в електронні декларації правдиві відомості та називає провадження, яке веде щодо її статків НАБУ, наслідком тиску на неї.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура просила суд обрати для голови Держаудитслужби Лідії Гаврилової запобіжний захід у вигляді застави в 1 мільйон гривень.

Теми: суд
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