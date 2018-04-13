Подольский суд отказался судить главу Держаудита Гаврилову

Подольский районный суд Киева отправил дело главы Держаудитслужбы Лидии Гавриловой в Апелляционный суд столицы из-за неправильно определенной подсудности.

Об этом сообщает Укринформ.

"Суд ставит на обсуждение вопрос, что неверно направлено этот обвинительный акт в Подольский районный суд и поэтому ставит вопрос на обсуждение о направлении указанного уголовного производства в Апелляционный суд Киева для определения подсудности", – цитирует издание председательствующего судью Павла Отвиновский.

В то же время, прокурор САП Виталий Кравец пояснил, что обвинительный акт был направлен именно в Подольский райсуд в соответствии с местом работы Гавриловой.

"Коллегия судей постановила направить обвинительный акт по Гавриловой в Апелляционный суд Киева для определения подсудности в другой суд", – заявил судья.

Ранее сообщалось, что Специальная антикоррупционная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении главы Государственной аудиторской службы Лидии Гавриловой.

Также сообщалось, что Соломенской суд отказал Специальной антикоррупционной прокуратуре в удовлетворении ходатайстве об отстранении от должности председателя Государственной аудиторской службы Лидии Гавриловой, которую подозревают в незаконном обогащении.

25 января суд избрал для главы Госаудитслужбы Лидии Гавриловой меру пресечения в виде личного обязательства на 60 суток.

Также суд должен рассмотреть ходатайство НАБУ и САП об отстранении Гавриловой от занимаемой должности.

Как известно, 23 января 2018 года детективы Национального антикоррупционного бюро под процессуальным руководством прокуроров САП сообщили председателю Государственной аудиторской службы о подозрении в незаконном обогащении в размере около 10 миллионов гривен и декларировании недостоверных данных.

Сама Гаврилова утверждает, что вносила в электронные декларации правдивые сведения о своих доходах и называет производство, которое ведет НАБУ, следствием давления на нее.

Специализированная антикоррупционная прокуратура просила суд избрать для главы Госаудитслужбы Лидии Гавриловой меру пресечения в виде залога в 1 миллион гривен.