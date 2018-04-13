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Французькі поліцейські підтвердили затримання "начальника тітушок" Саркісяна

П'ятниця, 13 квітня 2018, 21:20
Французькі поліцейські підтвердили затримання начальника тітушок Саркісяна

Французькі правоохоронці підтвердили затримання по лінії Інтерполу громадянина з документами на ім’я Армена Саркісяна.

Про це повідомляє Департамент комунікації Національної поліції.

"Чоловіка саме з такими даними оголошено в міжнародний розшук по лінії Інтерполу органами прокуратури на початку травня 2014 року. Розшукуваному інкримінують організацію дій так званих "тітушок" – молодиків, причетних до побиття учасників Євромайдану. Події мали місце в Києві у листопаді 2013-го - лютому 2014-го років", - зазначають у Нацполіції.

Саркісяна розшукують за підозрою у вчиненні замаху на умисне вбивство двох або більше осіб (ч. 15, п.1 ч.2 ст. 115 Кримінального кодексу України), з хуліганських мотивів (п.7 ч.2 ст. 115 КК) та вчинене за попередньою змовою групою осіб (п.12 ч.2 ст. 115КК).

Крім того, йдеться про вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу – умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу, вибуху чи іншим загальнонебезпечним способом.

Наразі затриманий перебуває у Франції під екстрадиційним арештом. Триває поглиблена перевірка всіх обставин за цим фактом та проводяться заходи щодо підтвердження його особистості.

За даними УП, коли Армен Саркісян подався на вірменський паспорт навесні 2014 року, він його отримав під прізвищем Саргсян (Sargsyan Armen Nahapet).

Напередодні у Франції Інтерпол затримав Армена Саркісяна, якого українські силові відомства вважають організатором груп "тітушок" під час Революції гідності.

У Генпрокуратурі заявили, що мають 40 днів на підготовку документи для його екстрадиції в Україну, але не зволікатимуть із цим.

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Українська правда

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Теми: Франціяарешттітушки
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