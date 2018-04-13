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Французские полицейские подтвердили задержание "начальника титушек" Саркисяна

Пятница, 13 апреля 2018, 21:20
Французские полицейские подтвердили задержание начальника титушек Саркисяна

Французские правоохранители подтвердили задержание по линии Интерпола гражданина с документами на имя Армена Саркисяна.

Об этом сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции.

"Мужчина именно с такими данными объявлен в международный розыск по линии Интерпола органами прокуратуры в начале мая 2014 года. Разыскиваемому инкриминируют организацию действий так называемых "титушек"- молодых парней, причастных к избиению участников Евромайдана. События имели место в Киеве в ноябре 2013 года - феврале 2014-го годов", - отмечают в Нацполиции.

Саркисяна разыскивают по подозрению в совершении покушения на умышленное убийство двух или более лиц (ч. 15 п.1 ч.2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины), из хулиганских побуждений (п.7 ч.2 ст. 115 УК) и совершенное по предварительному сговору группой лиц (п.12 ч.2 ст. 115КК).

Кроме того, речь идет о совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса - умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом.

Сейчас задержанный находится во Франции под экстрадиционным арестом. Продолжается углубленная проверка всех обстоятельств по данному факту и проводятся мероприятия по подтверждению его личности.

По данным УП, когда Армен Саркисян подался на армянский паспорт весной 2014 года, он его получил под фамилией Саргсян (Sargsyan Armen Nahapet).

Накануне во Франции Интерпол задержал Армена Саркисяна, которого украинские силовые ведомства считают организатором групп "титушек" во время Революции достоинства.

В Генпрокуратуре заявили, что у них есть 40 дней на подготовку документов для его экстрадиции в Украину, но не будут затягивать с этим.

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Украинская правда

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Темы: Францияаресттитушки
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