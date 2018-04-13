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Зміна АТО на ООС не виключає точкових антитерористичних операцій - Турчинов

П'ятниця, 13 квітня 2018, 23:01
Зміна АТО на ООС не виключає точкових антитерористичних операцій - Турчинов

Зміна антитерористичної операції на Донбасі на операцію Об'єднаних сил не виключає проведення точкових антитерористичних операцій.

Про це заявив секретар РНБО України Олександр Турчинов в інтерв'ю телеканалу "UA: Перший".

"Після того, як Оперативний об'єднаний штаб почне працювати замість АТО, коли замість АТО буде військова операція, ми будемо говорити, що АТО виконала свої задачі. Хоча я не виключаю, що антитерористичні операції будуть проводитися точково - тобто так, як вони і повинні проводитися відповідно до законодавства та логіки", - сказав Турчинов.

Раніше повідомлялось, що Служба безпеки офіційно передала керівництво антитерористичною операцією військовим.

16 березня президент Петро Порошенко призначив командувачем Об'єднаних сил на Донбасі генерал-лейтенанта Сергія Наєва.

Президент України Петро Порошенко розповів, що антитерористичну операцію на сході України буде переформатовано в Операцію Об'єднаних сил 30 квітня 2018 року.

Читайте також: Головний по Донбасу. Що відомо про нового командувача Об'єднаних сил Наєва   

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Українська правда
Теми: ТурчиновАТООб'єднані сили на ДонбасіДонбас
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