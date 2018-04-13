Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Изменение АТО на ООС не исключает точечных антитеррористических операций - Турчинов

Пятница, 13 апреля 2018, 23:01
Изменение АТО на ООС не исключает точечных антитеррористических операций - Турчинов

Изменение антитеррористической операции на Донбассе на операцию Объединенных сил не исключает проведения точечных антитеррористических операций.

Об этом заявил секретарь СНБО Украины Александр Турчинов в интервью телеканалу "UA: Перший".

"После того, как Оперативный объединенный штаб начнет работать вместо АТО, когда вместо АТО будет военная операция, мы будем говорить, что АТО выполнила свои задачи. Хотя я не исключаю, что антитеррористические операции будут проводиться точечно - то есть так, как они и должны проводиться в соответствии с законодательством и логикой", - сказал Турчинов.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности официально передала руководство антитеррористической операцией военным.

16 марта президент Петр Порошенко назначил командующим Объединенных сил на Донбассе генерал-лейтенанта Сергея Наева.

Президент Украины Петр Порошенко рассказал, что антитеррористическую операцию на востоке Украины будет переформатировано в Операцию Объединенных сил 30 апреля 2018 года.

Читайте также: Главный по Донбассу. Что известно о новом командующем Объединенных сил Наеве

Именем Порошенко. Как закон о деоккупации изменит войну

Украинская правда
Темы: ТурчиновАТООбъединенные силы на ДонбассеДонбасс
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
Турчинов
Турчинов: Порошенко будет ходить на допросы, когда вернется из-за границы
Зеленский: Турчинов потерял Крым, а Порошенко Донбасс – это мое мнение
Турчинов рассказал, что просил Медведчука передать Путину
Последние новости
03:18
США ускорят продажу самолетов F-16 Тайваню
02:33
"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  
01:32
В Одесской области работает ПВО
01:08
Спасатели показали последствия российского обстрела: в трех квартирах разрушены стены
00:21
В Хмельницкой области работала ПВО
00:16
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
00:14
ОбновляетсяВ Киеве есть попадания по жилым домам в двух районах - Кличко
00:03
КГВА подтвердила попадание в жилой дом: на верхних этажах был пожар
23:26
Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"
23:22
В Англии одинокому оленю нашли пару к Рождеству: счастливая история "помощников Санты"
Все новости...
Реклама: