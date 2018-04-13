Изменение АТО на ООС не исключает точечных антитеррористических операций - Турчинов
Изменение антитеррористической операции на Донбассе на операцию Объединенных сил не исключает проведения точечных антитеррористических операций.
Об этом заявил секретарь СНБО Украины Александр Турчинов в интервью телеканалу "UA: Перший".
"После того, как Оперативный объединенный штаб начнет работать вместо АТО, когда вместо АТО будет военная операция, мы будем говорить, что АТО выполнила свои задачи. Хотя я не исключаю, что антитеррористические операции будут проводиться точечно - то есть так, как они и должны проводиться в соответствии с законодательством и логикой", - сказал Турчинов.
Ранее сообщалось, что Служба безопасности официально передала руководство антитеррористической операцией военным.
16 марта президент Петр Порошенко назначил командующим Объединенных сил на Донбассе генерал-лейтенанта Сергея Наева.
Президент Украины Петр Порошенко рассказал, что антитеррористическую операцию на востоке Украины будет переформатировано в Операцию Объединенных сил 30 апреля 2018 года.
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