Изменение АТО на ООС не исключает точечных антитеррористических операций - Турчинов

842 просмотра
Пятница, 13 апреля 2018, 23:01

Изменение антитеррористической операции на Донбассе на операцию Объединенных сил не исключает проведения точечных антитеррористических операций.

Об этом заявил секретарь СНБО Украины Александр Турчинов в интервью телеканалу "UA: Перший".

"После того, как Оперативный объединенный штаб начнет работать вместо АТО, когда вместо АТО будет военная операция, мы будем говорить, что АТО выполнила свои задачи. Хотя я не исключаю, что антитеррористические операции будут проводиться точечно - то есть так, как они и должны проводиться в соответствии с законодательством и логикой", - сказал Турчинов.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности официально передала руководство антитеррористической операцией военным.

16 марта президент Петр Порошенко назначил командующим Объединенных сил на Донбассе генерал-лейтенанта Сергея Наева.

Президент Украины Петр Порошенко рассказал, что антитеррористическую операцию на востоке Украины будет переформатировано в Операцию Объединенных сил 30 апреля 2018 года.

Читайте также: Главный по Донбассу. Что известно о новом командующем Объединенных сил Наеве

Именем Порошенко. Как закон о деоккупации изменит войну

Украинская правда
Темы: Турчинов АТО Объединенные силы на Донбассе Донбасс
powered by lun.ua
По теме
Турчинов – Западу: Спасибо за обеспокоенность, но рассчитываем лишь на себя 13 апреля 2018, 11:47
Турчинов: Россия готова задействовать против Украины 260 тысяч военных 13 апреля 2018, 11:46
СНБО продублирует американские санкции на следующей неделе – Турчинов 13 апреля 2018, 11:06
Все новости
Главные новости
Россия не сдержала обязательства по уничтожению химоружия в Сирии - поспред США в ООН
"Укроборонпром" будет судиться с журналистами из-за публикации о злоупотреблениях в оборонке
Французские полицейские подтвердили задержание "начальника титушек" Саркисяна
Главные новости дня – за 60 секунд
Все новости
Фотопроект

14 лучших подводных фотографий

киев

30 мест, где можно отдохнуть в этом сезоне