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Франция обнародовала отчет о химической атаке в Сирии и обвинила Асада

Суббота, 14 апреля 2018, 13:42
Франция обнародовала отчет о химической атаке в Сирии и обвинила Асада

Франция обнародовала доклад о предполагаемом применении химического оружия в сирийском городе Дума 7 апреля.

Документ опубликован на официальном сайте МИД Франции.

Отмечается, что документ основан на техническом анализе информации из открытых источников и рассекреченных сведениях, полученные французскими службами.

"Несколько смертоносных химических атак произошли в городе Дума в конце дня субботы, 7 апреля 2018 года, и мы оцениваем с высокой степенью уверенности, что они были выполнены сирийским режимом", - говорится в документе.

В отчете указывают на "массивный наплыв вечером 7 апреля пациентов численностью минимум в 100 человек с проявлениями симптомов поражения химическими веществами в медицинские центры Восточной Гуты".

"В общей сложности десятки людей, минимум 40 человек, согласно нескольким источникам, могли погибнуть от поражения химическим веществом. Сведения, собранные Францией и ее союзниками, образуют достаточный массив доказательств, чтобы обозначить виновность сирийского режима в химических атаках 7 апреля", - утверждается в докладе.

По данным французской разведки, сирийские военные намерено использовали в Думе химическое оружие, содержащее хлор.

"Атака 7 апреля 2018 года произошла в рамках более масштабного военного наступления режиму в регионе Восточной Гуты. Начатое в феврале 2018 года, это наступление позволило Дамаску восстановить контроль над всем анклавом", - отмечается в документе.

Французские службы также заявили, что не имеют никакой информации в поддержку теории, согласно которой вооруженные группы в Гуте хотели бы приобрести или имели химическое оружие.

После химатаки 7 апреля президент США Дональд Трамп назвал Башара Асада животным, само нападение - варварским и заявил, что Россия и Иран должны заплатить большую цену за его поддержку.

Россия в свою очередь начала подготовку к возможным ударам по Сирии и якобы пыталась выведать цели американских сил.

10 апреля Россия заблокировала в Совете безопасности ООН проект резолюции США о создании нового механизма расследования химатак в Сирии.

В ночь на 14 апреля США, Франция и Великобритания нанесли удары по Хомсу в ответ на применение президентом Сирии Башаром Асадом химического оружия против гражданских лиц. Крылатые ракеты были направлены на военный объект в 15 милях к западу от Хомса, который, как полагают, является местом производства элементов химического оружия.

По данным сирийского государственного телевидения, в результате авиаударов возле Хомса ранения получили трое гражданских лиц. 

Европейская правда

Темы: СирияФранция
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