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Путін заявив про "неминучий хаос", якщо удари по Сирії повторяться

Неділя, 15 квітня 2018, 19:45
Путін заявив про неминучий хаос, якщо удари по Сирії повторяться

Президент РФ Володимир Путін заявив, що повторення ударів по Сирії силами західної коаліції "неминуче призведе до хаосу у міжнародних відносинах".

Про це Путін заявив у ході телефонної розмови з президентом Ірану Хасаном Рухані, повідомляє прес-служба Кремля 15 квітня.

Зазначається, що під час розмови президенти двох країн "констатували, що ця протиправна акція (удар по Сирії - ред.) завдає серйозної шкоди перспективам політичного врегулювання у Сирії".

"Якщо подібні дії, що здійснюються у порушення Статуту ООН, триватимуть, то це неминуче призведе до хаосу у міжнародних відносинах", - підкреслив президент РФ.

В ніч на 14 квітня США, Франція і Великобританія завдали ударів у Сирії по військовому об'єкту поблизу м.Хомс у відповідь на застосування президентом Сирії Башаром Асадом хімічної зброї проти цивільних осіб. Удар було спрямовано на ймовірне місце виробництва елементів хімічної зброї.

Президент РФ Володимир Путін звинуватив США у посиленні гуманітарної катастрофи в Сирії і заявив, що РФ скликає екстрене засідання Радбезу ООН "для обговорення агресивних дій США та їх союзників".

Однак ввечері 14 квітня РБ ООН відкинув внесену Росією резолюцію про засудження удару по Сирії силами США, Великобританії і Франції.

Разом з тим МЗС Франції оприлюднило доповідь про ймовірне застосування хімічної зброї у Думі 7 квітня. Звіт базується на технічному аналізі інформації з відкритих джерел і розсекречених відомостях, отриманих французькими службами.

В ЄС заявили, що готові розглянути нові санкції проти влади Сирії через застосування хімічної зброї.

Українська правда
Теми: СиріяПутінРосія
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