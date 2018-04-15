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Путин заявил о "неминуемом хаосе", если удары по Сирии повторятся

Воскресенье, 15 апреля 2018, 19:45
Путин заявил о неминуемом хаосе, если удары по Сирии повторятся

Президент РФ Владимир Путин заявил, что повторение ударов по Сирии силами западной коалиции "неминуемо приведет к хаосу в международных отношениях". 

Об этом Путин заявил в ходе телефонного разговора с президентом Ирана Хасаном Рухани, сообщает пресс-служба Кремля 15 апреля. 

Отмечается, что в ходе разговора президенты двух стран "констатировали, что эта противоправная акция (удар по Сирии - ред.) наносит серьезный ущерб перспективам политического урегулирования в Сирии".

"Если подобные действия, совершаемые в нарушение Устава ООН, продолжатся, то это неминуемо приведет к хаосу в международных отношениях", - подчеркнул президент РФ.

В ночь на 14 апреля США, Франция и Великобритания нанесли удары по военному объекту недалеко от г.Хомс в Сирии в ответ на применение президентом Сирии Башаром Асадом химического оружия против гражданских лиц. Удар был направлен на возможное место производства элементов химического оружия.

Президент РФ Владимир Путин обвинил США в усугублении гуманитарной катастрофу в Сирии и заявил, что РФ созывает экстренное заседание Совбеза ООН "для обсуждения агрессивных действий США и их союзников".

Однако вечером 14 апреля СБ ООН отклонил внесенную Россией резолюцию об осуждении удара по Сирии силами США, Великобритании и Франции. 

Вместе с тем МИД Франции обнародовало доклад о предполагаемом применении химического оружия в Думе 7 апреля. Доклад основан на техническом анализе информации из открытых источников и рассекреченных сведениях, полученные французскими службами.

В ЕС заявили, что готовы рассмотреть новые санкции против властей Сирии из-за применения химического оружия.

Украинская правда
Темы: СирияПутинРосcия
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