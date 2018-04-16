ЗМІ: РФ погрожує зібрати компромат проти членів Британського уряду

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Понеділок, 16 квітня 2018, 04:01

У помсту за удар по Сирії кремлівські хакери планують опублікувати компромат на міністрів, членів парламенту та інших високопоставлених осіб Великої Британії.

Про це пише газета The Sunday Times.

Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза ​​Мей отримала від розвідувальних служб звіт з оцінкою ризику того, що режим Путіна може контратакувати компроматом на членів її уряду.

Такий документ Мей отримала після військового удару Великої Британії по пов'язаних з хімічною зброєю об'єктах в Сирії.

Прем'єр-міністра попередили, що політики можуть стати метою такої ж кібератаки, яка була здійснена проти Хілларі Клінтон в ході президентських виборів в США.

Британське агентство кібер-розвідки, Центр урядового зв'язку GCHQ і міністерство оборони знаходяться в режимі готовності відповісти "пропорційно", йдеться у публікації.

"Ми знаємо російські плани і вид компрометуючих даних, ми всі готові до цього", - сказало джерело видання.

Спецслужби також готові відповісти на кібератаки проти об'єктів критичної інфраструктури Великої Британії, як енергетична і медична системи, які вже отримали необхідні інструкції.

Нагадаємо, США, Франція і Великобританія завдали ударів у Сирії по військовому об'єкту поблизу м.Хомс у відповідь на застосування президентом Сирії Башаром Асадом хімічної зброї проти цивільних осіб. Удар було спрямовано на ймовірне місце виробництва елементів хімічної зброї.

Президент РФ Володимир Путін звинуватив США у посиленні гуманітарної катастрофи в Сирії і заявив, що РФ скликає екстрене засідання Радбезу ООН "для обговорення агресивних дій США та їх союзників".

Однак ввечері 14 квітня РБ ООН відкинув внесену Росією резолюцію про засудження удару по Сирії силами США, Великобританії і Франції.

МЗС Франції оприлюднило доповідь про ймовірне застосування хімічної зброї у Думі 7 квітня.  В ЄС заявили, що готові розглянути нові санкції проти влади Сирії через застосування хімічної зброї.

Теми: Велика Британія Росія Сирія хакери
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