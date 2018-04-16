СМИ: РФ угрожает собрать компромат против членов Британского правительства

В отместку за удар по Сирии кремлевские хакеры планируют опубликовать компромат на министров, членов парламента и других высокопоставленных лиц Великобритании.

Об этом пишет газета The Sunday Times.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй получила от разведывательных служб отчет с оценкой риска того, что режим Путина может контратаковать компроматом на членов ее правительства.

Такой документ Мэй получила после военного удара Великобритании по связанным с химическим оружием объекатам в Сирии.

Премьер-министра предупредили, что политики могут стать целью такой же кибератаки, какая была осуществлена против Хиллари Клинтон в ходе президентских выборов в США.

Британское агентство кибер-разведки, Центр правительственной связи GCHQ и министерство обороны находятся в режиме готовности ответить "пропорционально", говорится в публикации.

"Мы знаем российские планы и вид компрометирующих данных, мы все готовы к этому", - сказал источник издания.

Спецслужбы также готовы ответить на кибератаки против объектов критической инфраструктуры Великобритании, как энергетическая и медицинская системы, которые уже получили необходимые инструкции.

Напомним, США, Франция и Великобритания нанесли удары по военному объекту недалеко от г.Хомс в Сирии в ответ на применение президентом Сирии Башаром Асадом химического оружия против гражданских лиц. Удар был направлен на возможное место производства элементов химического оружия.

Президент РФ Владимир Путин обвинил США в усугублении гуманитарной катастрофу в Сирии и заявил, что РФ созывает экстренное заседание Совбеза ООН "для обсуждения агрессивных действий США и их союзников".

Однако вечером 14 апреля СБ ООН отклонил внесенную Россией резолюцию об осуждении удара по Сирии силами США, Великобритании и Франции.

МИД Франции обнародовал доклад о предполагаемом применении химического оружия в Думе 7 апреля. В ЕС заявили, что готовы рассмотреть новые санкции против властей Сирии из-за применения химического оружия.