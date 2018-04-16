Трамп хоче якнайшвидшого повернення військ США з Сирії

Президент США Дональд Трамп хоче якнайшвидшого повернення американських військ з Сирії.

Про це заявила прес-секретар Білого дому Сара Сандерс, пише DW.com.

Місія США не змінилася, підкреслює вона.

"Ми вирішили повністю знищити ІДІЛ і створити умови, які допоможуть запобігти поверненню угруповання", - сказала Сандерс.

За її словами, Вашингтон очікує від союзників, що ті візьмуть на себе більше відповідальності у військовій і фінансовій сферах для забезпечення безпеки в регіоні.

Раніше президент Франції Емманюель Макрон в ефірі телеканалу BFM TV запевняв, що переконав Трампа в необхідності залишити американські війська в Сирії "на тривалий період".

Нагадаємо, США, Франція і Великобританія завдали ударів у Сирії по військовому об'єкту поблизу м.Хомс у відповідь на застосування президентом Сирії Башаром Асадом хімічної зброї проти цивільних осіб. Удар було спрямовано на ймовірне місце виробництва елементів хімічної зброї.

Президент РФ Володимир Путін звинуватив США у посиленні гуманітарної катастрофи в Сирії і заявив, що РФ скликає екстрене засідання Радбезу ООН "для обговорення агресивних дій США та їх союзників".

Однак ввечері 14 квітня РБ ООН відкинув внесену Росією резолюцію про засудження удару по Сирії силами США, Великобританії і Франції.

МЗС Франції оприлюднило доповідь про ймовірне застосування хімічної зброї у Думі 7 квітня. В ЄС заявили, що готові розглянути нові санкції проти влади Сирії через застосування хімічної зброї.