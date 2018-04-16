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Трамп хочет скорейшего возвращения войск США из Сирии

Понедельник, 16 апреля 2018, 06:41

Президент США Дональд Трамп хочет скорейшего возвращения американских войск из Сирии.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, пишет DW.com.

Миссия США не изменилась, подчеркивает она.

"Мы решили полностью уничтожить ИГ и создать условия, которые предотвратят возвращение группировки", - сказала Сандерс.

По ее словам, Вашингтон ожидает от союзников, что те возьмут на себя больше ответственности в военной и финансовой сферах для обеспечения безопасности в регионе.

Ранее президент Франции  Эмманюэль Макрон в эфире телеканала BFM TV уверял, что убедил Трампа в необходимости оставить американские войска в Сирии "на длительный период".

Напомним, США, Франция и Великобритания нанесли удары по военному объекту недалеко от г.Хомс в Сирии в ответ на применение президентом Сирии Башаром Асадом химического оружия против гражданских лиц. Удар был направлен на возможное место производства элементов химического оружия.

Президент РФ Владимир Путин обвинил США в усугублении гуманитарной катастрофу в Сирии и заявил, что РФ созывает экстренное заседание Совбеза ООН "для обсуждения агрессивных действий США и их союзников".

Однако вечером 14 апреля СБ ООН отклонил внесенную Россией резолюцию об осуждении удара по Сирии силами США, Великобритании и Франции. 

МИД Франции обнародовал доклад о предполагаемом применении химического оружия в Думе 7 апреля. В ЕС заявили, что готовы рассмотреть новые санкции против властей Сирии из-за применения химического оружия.

Темы: СирияСШАТрамп
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