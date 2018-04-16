Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Штаб АТО попереджає, що росіяни можуть захопити українські кораблі

Понеділок, 16 квітня 2018, 12:08

Українських рибалок в Азовському і Чорному морях можуть затримати російські провокатори у відповідь на затримання судна "Норд".

Про це повідомили у прес-центрі штабу АТО.

"Штаб АТО попереджає українських рибалок, які здійснюють рибний промисел в акваторії Азовського моря про можливі провокації з боку Російської Федерації, наслідком яких може стати затримання українських риболовецьких суден", - йдеться в повідомленні.

Також у штабі не виключили подібних провокацій і в акваторії Чорного моря.

"Ймовірно, основною метою таких дій можуть бути симетричні заходи на затримання Державною прикордонною службою України в акваторії Азовського моря риболовецького судна "Норд", - додали в штабі.

25 березня корабель морської охорони українських прикордонників затримав в Азовському морі риболовецьке судно-порушник "Норд" під прапором РФ. Судно зареєстроване в окупованому Росією Криму.

30 березня суд заарештував судно "Норд" . 2 квітня капітану "Норда" було оголошено підозру за "порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї". 11 квітня капітана "Норда" відпустили із забороною їздити в Крим.

7 квітня представник компанії-судновласника сейнера Сергій Лєсков заявив, що членам екіпажу судна "Норд" не повернули російські паспорти, а наступного тижня вони мають з'явитися до СБУ у Херсоні в якості свідків у справі капітана.

За його словами, чоловіки після судового розгляду перебували у готелі у Маріуполі.

"Українська правда" у Threads

Теми: АТОрозвідка
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

фотоЗалужний і Умєров з'їздили до Сирського і обговорили план дій

Єврокомісія може вже у середу розморозити 10 млрд євро для Угорщини – ЗМІ

Столичний стоматолог отримав 10 років тюрми за розбій, шахрайство й замахи на вбивство

Терміни відновлення роботи незрозумілі – гендиректор "Київстар"

Усі новини...
АТО
Суд у Греції звільнив ветерана АТО, затриманого за запитом Литви
Президент обіцяє дати квартири всім ветеранам АТО й ООС 
Десять українців
Останні новини
19:12
У Messenger тепер можна редагувати повідомлення, але час на це обмежений
19:10
Повітряні сили повідомляють про ударні БпЛА на півдні
19:05
У грудні українці вже побили два рекорди споживання електроенергії
18:58
США наклали нові санкції на російський ВПК
18:55
Світові продажі електромобілів у листопаді досягли нового рекорду
18:52
Росіяни обстріляли Красногорівку, поранена жінка, яка намагалась зловити зв’язок
18:50
Справа Сенниченка: НАБУ оголосило підозру віцепрезиденту "Укрнафти" Кудіну
18:46
У США звільнили гендиректора компанії-видавця після скандалу з вигаданими авторами
18:28
МВФ не сподобалася ідея створити в Україні єдиний холдинг держкомпаній
18:18
Фінляндія вироблятиме вдвічі більше боєприпасів для допомоги Україні
Усі новини...
Реклама: