Штаб АТО попереджає, що росіяни можуть захопити українські кораблі

Українських рибалок в Азовському і Чорному морях можуть затримати російські провокатори у відповідь на затримання судна "Норд".

Про це повідомили у прес-центрі штабу АТО.

"Штаб АТО попереджає українських рибалок, які здійснюють рибний промисел в акваторії Азовського моря про можливі провокації з боку Російської Федерації, наслідком яких може стати затримання українських риболовецьких суден", - йдеться в повідомленні.

Також у штабі не виключили подібних провокацій і в акваторії Чорного моря.

"Ймовірно, основною метою таких дій можуть бути симетричні заходи на затримання Державною прикордонною службою України в акваторії Азовського моря риболовецького судна "Норд", - додали в штабі.

25 березня корабель морської охорони українських прикордонників затримав в Азовському морі риболовецьке судно-порушник "Норд" під прапором РФ. Судно зареєстроване в окупованому Росією Криму.

30 березня суд заарештував судно "Норд" . 2 квітня капітану "Норда" було оголошено підозру за "порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї". 11 квітня капітана "Норда" відпустили із забороною їздити в Крим.



7 квітня представник компанії-судновласника сейнера Сергій Лєсков заявив, що членам екіпажу судна "Норд" не повернули російські паспорти, а наступного тижня вони мають з'явитися до СБУ у Херсоні в якості свідків у справі капітана.

За його словами, чоловіки після судового розгляду перебували у готелі у Маріуполі.