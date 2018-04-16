Штаб АТО предупредает, что россияне могут захватить украинские корабли

Украинских рыбаков в Азовском и Черном море могут задержать российские провокаторы в ответ на задержание судна "Норд".

Об этом сообщили в пресс-центре штаба АТО.

"Штаб АТО предупреждает украинских рыбаков, осуществляющих рыбный промысел в акватории Азовского моря о возможных провокациях со стороны Российской Федерации, следствием которых может стать задержание украинских рыболовецких судов", - говорится в сообщении.

Также в штабе не исключили подобных провокаций и в акватории Черного моря.

"Вероятно, основной целью таких действий могут быть симметричные меры на задержание Государственной пограничной службой Украины в акватории Азовского моря рыболовного судна "Норд", - добавили в штабе.

25 марта корабль морской охраны украинских пограничников задержал в Азовском море рыболовецкое судно-нарушитель "Норд" под флагом РФ. Судно зарегистрировано в оккупированном Россией Крыму.

30 марта суд арестовал судно "Норд". 2 апреля капитану "Норда" было объявлено подозрение за "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее". 11 апреля капитана "Норда" отпустили с запретом ездить в Крым.

7 апреля представитель компании-судовладельца сейнера Сергей Лесков заявил, что членам экипажа судна "Норд" не вернули российские паспорта, а на следующей неделе они должны появиться в СБУ в Херсоне в качестве свидетелей по делу капитана.

По его словам, мужчины после судебного разбирательства находились в гостинице в Мариуполе.