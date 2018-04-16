Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Штаб АТО предупредает, что россияне могут захватить украинские корабли

Понедельник, 16 апреля 2018, 12:08

Украинских рыбаков в Азовском и Черном море могут задержать российские провокаторы в ответ на задержание судна "Норд".

Об этом сообщили в пресс-центре штаба АТО.

"Штаб АТО предупреждает украинских рыбаков, осуществляющих рыбный промысел в акватории Азовского моря о возможных провокациях со стороны Российской Федерации, следствием которых может стать задержание украинских рыболовецких судов", - говорится в сообщении.

Также в штабе не исключили подобных провокаций и в акватории Черного моря.

"Вероятно, основной целью таких действий могут быть симметричные меры на задержание Государственной пограничной службой Украины в акватории Азовского моря рыболовного судна "Норд", - добавили в штабе.

25 марта корабль морской охраны украинских пограничников задержал в Азовском море рыболовецкое судно-нарушитель "Норд" под флагом РФ. Судно зарегистрировано в оккупированном Россией Крыму.

30 марта суд арестовал судно "Норд". 2 апреля капитану "Норда" было объявлено подозрение за "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее". 11 апреля капитана "Норда" отпустили с запретом ездить в Крым.

7 апреля представитель компании-судовладельца сейнера Сергей Лесков заявил, что членам экипажа судна "Норд" не вернули российские паспорта, а на следующей неделе они должны появиться в СБУ в Херсоне в качестве свидетелей по делу капитана.

По его словам, мужчины после судебного разбирательства находились в гостинице в Мариуполе.

Темы: АТОразведка
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
АТО
Суд в Греции освободил ветерана АТО, задержанного по запросу Литвы
Президент обещает дать квартиры всем ветеранам АТО и ООС
Десять украинцев
Последние новости
03:18
США ускорят продажу самолетов F-16 Тайваню
02:33
"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  
01:32
В Одесской области работает ПВО
01:08
Спасатели показали последствия российского обстрела: в трех квартирах разрушены стены
00:21
В Хмельницкой области работала ПВО
00:16
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
00:14
ОбновляетсяВ Киеве есть попадания по жилым домам в двух районах - Кличко
00:03
КГВА подтвердила попадание в жилой дом: на верхних этажах был пожар
23:26
Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"
23:22
В Англии одинокому оленю нашли пару к Рождеству: счастливая история "помощников Санты"
Все новости...
Реклама: