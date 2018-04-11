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Капітана "Норда" відпустили із забороною їздити в Крим

Середа, 11 квітня 2018, 18:58

Суд відпустив під особисте зобов’язання капітана керченського судна "Норд" Володимира Горбенка.

Про це "Українській правді" повідомила речниця прокуратури Криму Тетяна Тихончик.

Таким чином суд задовольнив клопотання прокуратури.

"Він (Горбенко – УП) має з’являтися до слідчого, а також не відвідувати тимчасово окуповану територію півострову Крим", – пояснила Тихончик.

Раніше в середу стало відомо, що Горбенку повідомили про ще одну підозру – незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом.

25 березня корабель морської охорони українських прикордонників затримав в Азовському морі риболовецьке судно-порушник "Норд" під прапором Російської Федерації.

У ході перевірки встановили, що воно зареєстроване в окупованому Росією Криму.

Затримане судно із командою відконвоювали до порту Бердянська для проведення подальших перевірочних та процесуальних дій.

30 березня суд заарештував судно "Норд" .

2 квітня капітану рибальського судна "Норд" оголосили підозру у вчиненні кримінального правопорушення за статтею "порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї".

6 квітня Херсонський міський суд обрав Горбенку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у розмірі 35 тисяч 240 гривень. Того ж дня заставу внесли.

10 квітня застава за Горбенка надійшла до казначейства, він вийшов з-під варти.

Капітана також зобов'язали щопонеділка з’являтися до слідчого в Херсоні.

Соня Лукашова, для УП
Теми: Кримсуд
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