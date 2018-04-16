Луценко обіцяє не втручатися в справу Холодницького

Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що не буде втручатися в хід дисциплінарного розслідування щодо очільника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького.

Про це Луценко заявив на брифінгу в Національній академії прокуратури України.

"В даному випадку, маємо справу з дуже високопоставленим посадовцем, до якого, безумовно, буде прикута увага громадськості, але від цього не змінний механізм. Механізм не буде змінений і я не збираюся, хоч якимось чином, впливати на його рішення", - сказав Луценко.

Він додав, що дати засідання Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів ще немає. Проте місяць на підготовку до засідання невдовзі закінчиться.

Рішення КДКП Холодницький зможе оскаржити в окружному адміністративному суді або у Вищій раді правосуддя.

Голова дисциплінарної комісії Віталій Грушковський повідомив, що наразі проводиться перевірка.

Грушковський додав, що загалом КДКП розглянула уже близько 1000 справ, винесла 82 дисциплінарні стягнення і звільнила 26 осіб.

В березні з'ясувалося, що в кабінеті глави САП Холодницького була встановлена ​​"прослушка". "Жучки" нібито були прикріплені до стінки акваріума. Їх встановили на початку лютого, а виявили 6 березня.

З’ясувалося, що справу стосовно Холодницького веде Генпрокуратура із застосуванням обладнання НАБУ.

Холодницький застеріг, що записи, які приховано велися у його кабінеті, можуть бути використані для спекуляцій проти нього, але наголосив, що про його відставку не йдеться.

Пізніше стало відомо, які епізоди втручання Холодницкого зазначені у скарзі глави НАБУ Артема Ситника.

Згодом НАБУ опублікувало фрагменти записаних розмов керівника САП Холодницького.

Більше про прослуховування у Холодницького читайте у матеріалах УП:Шпигунські ігри, або "Жучки" в кабінеті Холодницького та Шпигунські ігри-2. Луценко, Ситник і Холодницький у відкритій війні

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