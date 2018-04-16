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Луценко обещает не вмешиваться в дело Холодницкого

Понедельник, 16 апреля 2018, 13:12

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что не будет вмешиваться в ход дисциплинарного расследования в отношении главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого.

Об этом Луценко заявил на брифинге в Национальной академии прокуратуры Украины.

"В данном случае, мы имеем дело с очень высокопоставленным должностным лицом, к которому, безусловно, будет приковано внимание общественности, но от этого не меняется механизм. Механизм не будет изменен, и я не собираюсь, хоть каким-то образом влиять на его решение", - сказал Луценко.

Он добавил, что даты заседания квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров еще нет. Однако месяц на подготовку к заседанию вскоре закончится.

Решение КДКП Холодницкий сможет обжаловать в окружном административном суде или в Высшем совете правосудия.

Председатель дисциплинарной комиссии Виталий Грушковский сообщил, что сейчас проводится проверка.

Грушковский добавил, что в целом КДКП рассмотрела уже около 1000 дел, вынесла 82 дисциплинарные взыскания и уволила 26 человек.

Как известно, в марте выяснилось в кабинете главы САП Холодницкого была установлена ​​"прослушка". "Жучки" якобы были прикреплены к стенке аквариума.

Выяснилось, что дело в отношении Холодницкого ведет Генпрокуратура с применением оборудования НАБУ.

Холодницкий предостерег, что записи, которые скрыто велись в его кабинете, могут быть использованы для спекуляций против него, но подчеркнул, что о его отставке не речь идет.

Позже стало известно, какие эпизоды вмешательства Холодницкого указаны в жалобе главы НАБУ Артема Сытника.

Впоследствии НАБУ опубликовало фрагменты записанных разговоров руководителя САП Холодницкого.

Больше о прослушке у Холодницкого читайте в материале: "Шпионские игры, или "Жучки" в кабинете Холодницкого" и "Шпионские игры-2. Луценко, Сытник и Холодницкий в открытой войне"

Читайте также интервью Холодницкого: Назар Холодницкий: Кто-то хочет, чтобы я быстро освободил место 

Темы: ХолодницкийЛуценкоНАБУпрокуратура
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