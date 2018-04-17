ВПС Ізраїлю ударили по військовій базі Шайрат - сирійські ЗМІ

По території Сирії були нанесені нові ракетні удари, за інформацією сирійських ЗМІ - ВПС Ізраїлю.

Про це повідомляє портал Al Masdar.

Йдеться про ракетні удари по урядовій військовій базі Шайрат, яка знаходиться поблизу міста Хомс.

"Системи ППО збили ракети, які порушили повітряний простір, у районі Хомса", - пише сирійське інформаціне агентство SANA.

Зазначається, що ППО Сирії збили декілька ракет. Чи досягли будь-які ракети цілей - невідомо.

"У Пентагоні повідомили про те, що американська армія наразі не проводить ніяких військових операцій у Сирії", - підкреслює видання.

У ніч на 14 квітня США, Франція і Великобританія завдали ударів у Сирії по військовому об'єкту поблизу м.Хомс у відповідь на застосування президентом Сирії Башаром Асадом хімічної зброї проти цивільних осіб. Удар було спрямовано на ймовірне місце виробництва елементів хімічної зброї.

Президент РФ Володимир Путін звинуватив США у посиленні гуманітарної катастрофи в Сирії і заявив, що РФ скликає екстрене засідання Радбезу ООН "для обговорення агресивних дій США та їх союзників".

Однак ввечері 14 квітня РБ ООН відкинув внесену Росією резолюцію про засудження удару по Сирії силами США, Великобританії і Франції.

Разом з тим МЗС Франції оприлюднило доповідь про ймовірне застосування хімічної зброї у Думі 7 квітня. Звіт базується на технічному аналізі інформації з відкритих джерел і розсекречених відомостях, отриманих французькими службами.

В ЄС заявили, що готові розглянути нові санкції проти влади Сирії через застосування хімічної зброї.