ВВС Израиля ударили по военной базе Шайрат - сирийские СМИ

По территории Сирии были нанесены новые ракетные удары, по информации сирийских СМИ - ВВС Израиля.

Об этом сообщает портал Al Masdar.

Сообщается о ракетных ударах по правительственной военной базе Шайрат, которая находится возле города Хомс.

"Системы ПВО сбили ракеты, которые нарушили воздушное пространство в районе Хомса", - пишет сирийское информационное агентство SANA.

Отмечается, что ПВО Сирии сбили несколько ракет. Достигли ли ракеты целей - неизвестно.

"В Пентагоне сообщили о том, что американская армия в данный момент не проводит никаких военных операций в Сирии", - подчеркивает издание.

В ночь на 14 апреля США, Франция и Великобритания нанесли удары по военному объекту недалеко от г.Хомс в Сирии в ответ на применение президентом Сирии Башаром Асадом химического оружия против гражданских лиц. Удар был направлен на возможное место производства элементов химического оружия.

Президент РФ Владимир Путин обвинил США в усугублении гуманитарной катастрофу в Сирии и заявил, что РФ созывает экстренное заседание Совбеза ООН "для обсуждения агрессивных действий США и их союзников".

Однако вечером 14 апреля СБ ООН отклонил внесенную Россией резолюцию об осуждении удара по Сирии силами США, Великобритании и Франции.

Вместе с тем МИД Франции обнародовало доклад о предполагаемом применении химического оружия в Думе 7 апреля. Доклад основан на техническом анализе информации из открытых источников и рассекреченных сведениях, полученные французскими службами.

В ЕС заявили, что готовы рассмотреть новые санкции против властей Сирии из-за применения химического оружия.