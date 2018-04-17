Розслідувачі припускають: Порошенко досі керує Липецькою фабрикою

Співзасновник Центру дослідження корупції й організованої злочинності Дрю Салліван припускає, що президент Петро Порошенко зберігає контроль над фабрикою "Roshen".

"Порошенко – корумпований бізнесмен, навколо якого багато небезпечних людей. І він продовжує робити дуже сумнівні речі", – заявив він в інтерв’ю "Українській правді".

Салліван нагадав: "Представники Порошенка запевняли, що не переводили гроші в офшори, але докази свідчать про протилежне. Потім вони напали на нас за нашу інтерпретацію документів".

"Порошенко запевняв, що віддасть бізнес у довірчу власність. Але ми не отримали жодного підтвердження цьому, а сам президент відмовляється опублікувати ключові документи, які б довели, що він каже правду", – сказав розслідувач.

"Ми ж думаємо, що ці документи покажуть протилежне. Тому що опосередковані докази свідчать про те, що Порошенко і далі володіє Липецькою фабрикою, просто вона в сліпому трасті (бенефіціар не може втручатися, рішення щодо бізнесу приймає довірена особа – ред.)", – зазначив він.

"Наприклад, минулого року рішення закрити фабрику ухвалив менеджмент корпорації Roshen, а не траст, в управлінні якого вона перебуває", – наголосив Салліван.

Він констатував, що "президент не зробив того, що обіцяв".

"А його люди брешуть. Причому намагаються просто заперечити наші аргументи словами "ви неправі і дурні". Ми не дурні. Ми – журналісти-розслідувачі і розуміємо, як працює бізнес-документація", – сказав Салліван.

"Якби він був реально чесною людиною, опублікував би справжні документи. Але він цього не робить і радше буде атакувати журналістів за чесність. Тепер ми ще більше не довіряємо йому і ще детальніше перевіряємо його", – заявив він.

За словами Саллівана, "корупція часів Порошенка дуже схожа на корупцію часів Януковича".

"Можливо, вона не такого розмаху, адже Янукович був насправді дуже поганою людиною і демонстрував це. Порошенко ж прийшов до влади з доброю волею народу і зневажив її. Він не виправдав очікування, які покладали на нього громадяни, і не дуже працював над тим, щоб очистити Україну. Дуже шкода", – сказав він.

Співзасновник Центру дослідження корупції й організованої злочинності переконаний, що стан війни не повинен відвертати від розслідувань щодо президента: "Справедливість не має "правильного" часу – правду потрібно казати як у часи війни, так і миру".

Петро Порошенко призначив Rothschild Trust довіреною особою у сліпому трасті з управління його часткою в корпорації "Roshen" 14 січня 2016 року – за півтора року після вступу на посаду президента.

Керуючий директор банківського дому "Rothschild" Джованні Сальветті заявляв, що всі претенденти відмовилися від придбання "Roshen" через високий ризик і конфлікт із Росією.

Липецька фабрика "Roshen" (РФ) із 1 квітня 2017 року припинила випуск продукції і тепер нарощує збитки.

Два місяці тому гендиректор корпорації "Roshen" В'ячеслав Москалевський заявив, що $200 млн за Липецьку кондитерську фабрику в Росії вже ніхто не заплатить, а за менше він її не продасть.