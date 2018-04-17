Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Розслідувачі припускають: Порошенко досі керує Липецькою фабрикою

Вівторок, 17 квітня 2018, 11:33

Співзасновник Центру дослідження корупції й організованої злочинності Дрю Салліван припускає, що президент Петро Порошенко зберігає контроль над фабрикою "Roshen".

"Порошенко – корумпований бізнесмен, навколо якого багато небезпечних людей. І він продовжує робити дуже сумнівні речі", – заявив він в інтерв’ю "Українській правді".

Салліван нагадав: "Представники Порошенка запевняли, що не переводили гроші в офшори, але докази свідчать про протилежне. Потім вони напали на нас за нашу інтерпретацію документів".

"Порошенко запевняв, що віддасть бізнес у довірчу власність. Але ми не отримали жодного підтвердження цьому, а сам президент відмовляється опублікувати ключові документи, які б довели, що він каже правду", – сказав розслідувач.

"Ми ж думаємо, що ці документи покажуть протилежне. Тому що опосередковані докази свідчать про те, що Порошенко і далі володіє Липецькою фабрикою, просто вона в сліпому трасті (бенефіціар не може втручатися, рішення щодо бізнесу приймає довірена особа – ред.)", – зазначив він.

"Наприклад, минулого року рішення закрити фабрику ухвалив менеджмент корпорації Roshen, а не траст, в управлінні якого вона перебуває", – наголосив Салліван.

Він констатував, що "президент не зробив того, що обіцяв".

"А його люди брешуть. Причому намагаються просто заперечити наші аргументи словами "ви неправі і дурні". Ми не дурні. Ми – журналісти-розслідувачі і розуміємо, як працює бізнес-документація", – сказав Салліван.

"Якби він був реально чесною людиною, опублікував би справжні документи. Але він цього не робить і радше буде атакувати журналістів за чесність. Тепер ми ще більше не довіряємо йому і ще детальніше перевіряємо його", – заявив він.

За словами Саллівана, "корупція часів Порошенка дуже схожа на корупцію часів Януковича".

"Можливо, вона не такого розмаху, адже Янукович був насправді дуже поганою людиною і демонстрував це. Порошенко ж прийшов до влади з доброю волею народу і зневажив її. Він не виправдав очікування, які покладали на нього громадяни, і не дуже працював над тим, щоб очистити Україну. Дуже шкода", – сказав він.

Співзасновник Центру дослідження корупції й організованої злочинності переконаний, що стан війни не повинен відвертати від розслідувань щодо президента: "Справедливість не має "правильного" часу – правду потрібно казати як у часи війни, так і миру".

Петро Порошенко призначив Rothschild Trust довіреною особою у сліпому трасті з управління його часткою в корпорації "Roshen" 14 січня 2016 року – за півтора року після вступу на посаду президента.

Керуючий директор банківського дому "Rothschild" Джованні Сальветті заявляв, що всі претенденти відмовилися від придбання "Roshen" через високий ризик і конфлікт із Росією.

Липецька фабрика "Roshen" (РФ) із 1 квітня 2017 року припинила випуск продукції і тепер нарощує збитки.

Два місяці тому гендиректор корпорації "Roshen" В'ячеслав Москалевський заявив, що $200 млн за Липецьку кондитерську фабрику в Росії вже ніхто не заплатить, а за менше він її не продасть.

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: ПорошенкоRoshenкорупція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

фотоЗалужний і Умєров з'їздили до Сирського і обговорили план дій

Єврокомісія може вже у середу розморозити 10 млрд євро для Угорщини – ЗМІ

Столичний стоматолог отримав 10 років тюрми за розбій, шахрайство й замахи на вбивство

Терміни відновлення роботи незрозумілі – гендиректор "Київстар"

Усі новини...
Порошенко
Найєм про образи "порохоботів" в мережі: "Порошенко має понести за це політичну відповідальність"
Олександр Мартиненко: як керують президенти, роль Єрмака, політика за лаштунками
Україна та її "якби"
Останні новини
19:17
Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України
19:12
У Messenger тепер можна редагувати повідомлення, але час на це обмежений
19:10
Повітряні сили повідомляють про ударні БпЛА на півдні
19:05
У грудні українці вже побили два рекорди споживання електроенергії
18:58
США наклали нові санкції на російський ВПК
18:55
Світові продажі електромобілів у листопаді досягли нового рекорду
18:52
Росіяни обстріляли Красногорівку, поранена жінка, яка намагалась зловити зв’язок
18:50
Справа Сенниченка: НАБУ оголосило підозру віцепрезиденту "Укрнафти" Кудіну
18:46
У США звільнили гендиректора компанії-видавця після скандалу з вигаданими авторами
18:28
МВФ не сподобалася ідея створити в Україні єдиний холдинг держкомпаній
Усі новини...
Реклама: