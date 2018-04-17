Расследователи допускают: Порошенко все еще руководит Липецкой фабрикой

Соучредитель Центра исследования коррупции и организованной преступности Дрю Салливан предполагает, что президент Петр Порошенко сохраняет контроль над фабрикой "Roshen".

"Порошенко – коррумпированный бизнесмен, вокруг которого много опасных людей. И он продолжает делать очень сомнительные вещи", – заявил он в интервью "Украинской правде".



Салливан напомнил: "Представители Порошенко уверяли, что не переводили деньги в оффшоры, но доказательства свидетельствуют об обратном. Затем они напали на нас за нашу интерпретацию документов".



"Порошенко уверял, что отдаст бизнес в доверительную собственность. Но мы не получили ни одного подтверждения этому, а сам президент отказывается опубликовать ключевые документы, которые бы доказали, что он говорит правду", – сказал расследователь.



"Мы же думаем, что эти документы покажут обратное. Потому что косвенные доказательства свидетельствуют о том, что Порошенко и дальше владеет Липецкой фабрикой, просто она в слепом трасте (бенефициар не может вмешиваться, решения по бизнесу принимает доверенное лицо – ред.)", – отметил он.



"Например, в прошлом году решение закрыть фабрику принял менеджмент корпорации Roshen, а не траст, в управлении которого она находится", – отметил Салливан.



Он констатировал, что "президент не сделал того, что обещал".



"А его люди врут. Причем пытаются просто опровергнуть наши аргументы словами "вы неправы и дураки". Мы не глупцы. Мы – журналисты-расследователи и понимаем, как работает бизнес-документация", – сказал Салливан.



"Если бы он был реально честным человеком, опубликовал бы настоящие документы. Но он этого не делает и скорее будет атаковать журналистов за честность. Теперь мы еще больше не доверяем ему и еще подробнее проверяем его", – заявил он.



По словам Салливана, "коррупция времен Порошенко очень похожа на коррупцию времен Януковича".



"Возможно, она не такого размаха, ведь Янукович был действительно очень плохим человеком и демонстрировал это. Порошенко же пришел к власти с доброй воли народа и пренебрег ею. Он не оправдал ожиданий, которые возлагали на него граждане, и не очень работал над тем, чтобы очистить Украину. Очень жаль", – сказал он.



Соучредитель Центра исследования коррупции и организованной преступности убежден, что состояние войны не должно отвлекать от расследований в отношении президента: "Справедливость не имеет "правильного" времени – правду нужно говорить как во времена войны, так и мира".



Петр Порошенко назначил Rothschild Trust доверенным лицом в слепом трасте по управлению его долей в корпорации "Roshen" 14 января 2016 года – через полтора года после вступления в должность президента.



Управляющий директор банковского дома "Rothschild" Джованни Сальветти заявлял, что все претенденты отказались от приобретения "Roshen" из-за высокого риска и конфликта с Россией.



Липецкая фабрика "Roshen" (РФ) с 1 апреля 2017 года прекратила выпуск продукции и теперь наращивает убытки.



Два месяца назад гендиректор корпорации "Roshen" Вячеслав Москалевский заявил, что $200 млн за Липецкую кондитерскую фабрику в России уже никто не заплатит, а за меньше он ее не продаст.